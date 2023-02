Váltás történt a Széchenyi István Egyetem Hallgatói Önkormányzatának élén tavaly év végén: az elnöki pozícióban Pék Márton követte Maczkó Mártont, míg az EHÖK új szakfeladati alelnöke Aschenbrenner András lett. A személycserék egyben egy korszakhatárt is kijelölnek: lezárult egy váratlan nehézségekkel teli, a járvány és a távoktatás kihívásaival meghatározott szakasz. A tisztújítás miatt mind a visszatekintés, mind az előrenézés indokolt, így az érintetteket arra kértük, értékeljék az elmúlt időszakot és fejtsék ki elképzeléseiket.

„Mint mindenkit, minket is érzékenyen érintett a járvány és az ezzel járó távoktatás. Nem tudtunk személyesen kapcsolatot tartani sem egymással, sem a hallgatókkal, emiatt sok mindent a nulláról kellett újjáépítenünk” – sommázta a magunk mögött tudott időszakot Maczkó Márton leköszönt EHÖK-elnök, aki szerint a legnagyobb problémát az jelentette, hogy a fizikai közelség híján nem volt lehetőségük új tagjaikat betanítani.

„A Hallgatói Önkormányzatban nagyon erős a fluktuáció, egy-két év és kezdő képviselőből vezető lehet valaki, ezért egy-egy félév kimaradása már óriási veszteség a tapasztalatszerzés szempontjából. A Gólyahéten kívül nem volt alkalmunk találkozni egymással, ezért a járvány végeztével arra törekedtünk, hogy újraépítsük azt, ami elveszett: csapatot, tudásbázist, rendezvényeket” – fogalmazott a korábbi elnök, aki szerint ennek ellenére sikeresen átvészelték ezeket a nehézségeket.

Maczkó Márton korábbi, Pék Márton jelenlegi EHÖK-elnök Aschenbrenner András alelnökkel. Fotó: Májer Csaba József

Az új elnökség optimistán tekint a jövőbe, amelynek sarokpontjait Pék Márton megválasztott EHÖK-elnök az alábbiakban határozta meg.

„A következő ciklus legfőbb teendőinek a szociális pályázati rendszer átalakítását, a hallgatói szolgáltatások bővítését, új rendezvények meghonosítását és a belső utánpótlásképzés fejlesztését jelöltük ki. Ezek programunk alappillérei” – sorolta, majd hozzátette: szeretnék előmozdítani a hallgatói karitatív tevékenységeket is jótékonysági akciókkal, adománygyűjtésekkel, követve a széchenyis hagyományokat.

A jelenleg legfontosabb futó projekt a szociális támogatások rendszerének teljes megújítása a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK) ajánlásainak megfelelően. Ennek érdekében a Széchenyi István Egyetem Hallgatói Önkormányzata létrehozott egy szociális munkacsoportot, amelynek feladata, hogy papírmentes és transzparens pályázati rendszert dolgozzon ki az elbírálási szempontok felülvizsgálatával együtt. A tervek szerint a jövőben teljesen elektronikus felületen keresztül pályázhatnak majd a hallgatók.

„A hallgatói szolgáltatásokat is szeretnénk bővíteni, így új feladatokat kaphat majd a Hallgatói Információs és Szolgáltató Központ, azaz a Kisház” – tért rá a következő pontra Pék Márton. „Jelenleg a hallgatói kártyarendszer, a Diákhitel-ügyintézés és a nyomtatás, fénymásolás a fő tevékenysége a Kisháznak, de sokat segítenek nekünk adminisztrációs feladatokban is. Az idők során azonban kerültek el tőlük feladatok, így a felszabadult kapacitásokkal szeretnénk valamit kezdeni. A cél az, hogy a hallgatók még magasabb minőségű szolgáltatásokat kapjanak, és mindehhez egy helyen tudjanak hozzáférni” – fejtette ki az elnök.

A rendezvények kapcsán Aschenbrenner András alelnök vette át a szót, aki szerint a szabadidős programok kínálatának igazodnia kell a változó hallgatói igényekhez. Ennek érdekében a Hallgatói Önkormányzat felmérte, mire vágynak a hallgatók.

„Mind a formális, mind az informális kutatásaink azt jelezték, hogy a hallgatók önfeledt szórakozás helyett inkább kulturális vagy társas programok felé nyitottak. Egy hallgató számára akkor vonzó egy rendezvény, ha ott olyan élményt kap vagy olyan tudás birtokába kerülhet, amelyet csak az egyetemi közegben tud megszerezni. Ezért szeretnék figyelemfelkeltő szakmai, illetve tudományos-ismeretterjesztő előadásokat vagy épp kreatív kézműves foglalkozásokat megvalósítani” – árulta el Aschenbrenner András.

A jelenleg is népszerű programok – mint a bográcsok és karestélyek – átalakítása nem indokolt, viszont ezek mellett a Hallgatói Önkormányzat folyamatosan újabb és újabb rendezvényeken töri a fejét, amelyek közül némely már meg is valósult. Az őszi félévben nagy sikernek örvendett a hallgatói quiz night-sorozat, de beerpong bajnokság és társas est is indult a szemeszter során. Örömteli tendencia, hogy a külföldi hallgatók is egyre több eseményen vesznek részt, sőt tavaly először saját bográcsozást is szerveztek.

„Ahhoz, hogy szervezetünk jól működjön, elengedhetetlen a belső utánpótlásképzés” – jegyezte meg Aschenbrenner András. „A szokásos tréningeken túl kerekasztal-beszélgetéseket, azaz olyan kötetlen fórumokat szeretnénk létrehozni, ahol vezető tisztségben lévő hallgatói képviselők vagy korábbi tapasztalt tagok beszélnek egy-egy témakörről. Ebben a párbeszédes formában mindenki szabadon elmondhatná véleményét, meglátásait, így abban bízunk, hasznos gondolatok születnek majd, miközben mindenki elmélyíti tudását az adott területen” – tette hozzá az alelnök.

„Bizakodóan tekinthetünk a jövőbe. Nyilván az élet átírhatja a terveinket, ezt a Covid-időszak bizonyította, így a váratlanra mindig fel kell készülni” – összegzett Pék Márton EHÖK-elnök. „Ezekkel együtt nagy reményekkel vágunk neki a ciklusnak, hiszen jó csapatunk alakult ki, és az elhivatottságunk is adott. Változatlan optimizmusra ad okot, hogy folyamatosan segít bennünket az egyetem vezetősége, amely nagy hangsúlyt fektet a nemzetközi színvonalú infrastruktúra megteremtésére, minőségi hallgatói szolgáltatások és kulturális-szórakoztató rendezvények biztosítására, a ma már az európai élmezőnyébe tartozó hallgatói versenycsapatok támogatására. Az itt tanulók naprakész tudást és akár jelentős befektetést is kaphatnak ahhoz, hogy startup vállalkozásban valósítsák meg innovatív ötleteiket. Számunkra is pozitívum, hogy a modellváltás óta nőtt az intézmény önállósága, a korábbinál sokkal rugalmasabb, hatékonyabb folyamatok segítik a működést” – zárta szavait.