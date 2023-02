A testvérpárnál már csecsemőkorukban észlelték, illetve diagnosztizálták ezt a nemrégen még gyógyíthatatlannak nevezett betegséget, ami egy gerincvelői izomsorvadást jelent. Ez a fajta betegség mindkettőjüknél 1–2 éves korban „jelentkezett”. Több fokozata van, Danit a 2-es, Bercit a 3-as, tehát a betegség erősebb típusába sorolták. Szerencsére már gyógyszerrel kezelhető, jelenleg is tart még a kezelés, amire rendszeresen járnak. A gyógyszert életük végéig folyamatosan kapni fogják injekció formájában. A terápiához tartozik a speciális torna, testmozgás, ami feltétlen kell ahhoz, hogy a gyógyszer be- épüljön a szervezetbe. Ez a rehabilitáció sok költséggel, utazással jár. Ehhez egyszer csak több irányból érkezett a segítőkészség.

A jótékonysági est bevétele 648.510 forint volt, amely hétfőn már „Dani és Berci gyógyulásáért”, a „Most vagy soha” Alapítvány bankszámlájára került.

A Tatabányai Műjégpálya mellett mások is „beszálltak” a támogatók közé, amihez persze kellett Kerekes Máté István, a Magyarország Fiatal Önkéntese címmel rendelkező ifjú is, akinek a készsége mellett kiváló szervezőképessége is van és elkötelezett a nemes ügyek iránt. Neki is köszönhető, hogy összefogtak a segítőkész emberek, ismerősök, barátok, előadók, közéleti személyiségek, politikusok a nemes cél érdekében. Az elmúlt hétvégén egy különleges, jótékonysági korcsolyázást szerveztek a Tatabányai Műjégpályán, ahol a belépőjegy árából származó bevételt ajánlották fel. Tehát akik szombaton este jegyet váltottak, azok Bercit és Danit támogatták gyógyulásukban.

Szombaton este 9 óráig az SMA-s kisfiúkért korcsolyázhattak az érdeklődők. A rendezvényen számos programmal is kedveskedtek a látogatóknak, az arcfestéstől elkezdve a csillámtetováláson át egészen a színpadi produkciókig. A rendezvényen a The Leftovers zenekar, DJ Sterbinszky, DJ Mynea és Willcox szórakoztatta a közönséget. Lehetett fotózni, szelfit készíteni a sztárvendégekkel.