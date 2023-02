Mint elmondta, a Szabadság utcában a jobb oldali járda készült el, a Fő utcától indulva 464 méteren. A majd 17 millió forintos pályázati pénzhez 5,6 milliós önrészt tettek hozzá. Az első felújított járdaszakasz az itt élők számára is biztonságos, balesetmentes közlekedést biztosít. A faluvezető elmondása szerint többen önkéntes munkával is segítették a kivitelezést.

A polgármesteri hivatalnak, közművelődési központnak, védőnőknek és háziorvosnak, postának is otthont adó községháza, egykori vadászkastély homlokzatát 2010-ben újították fel, akkor azonban a tetőszerkezet rekonstrukciója elmaradt. A Magyar Falu Programnak köszönhetően most ez is megvalósulhatott.

Nagy István a Magyar Falu Program szerepét hangsúlyozta, mely fejlődési lehetőséget nyújt a legkisebb településeknek is. Az agrárminiszter Újrónafő adottságait is kiemelte.