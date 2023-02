Dénesfa közel 10 millió forintot nyert a Magyar Falu Programban, az összegből a közösségi terüket bővítik.

– Egy fedett, de nyitott közösségi tér állt eddig a rendelkezésünkre, amit még 2010 körül építettünk. Ez a focipálya területén van, így jó szolgálatot tett eddig is a faluban népszerű futballmérkőzések alkalmával, de egyéb más rendezvényeken is használták a dénesfaiak. Falunapokat, céges rendezvényeket, sőt, lakodalmat is tartottak már itt. Mára ezt kinőttük, ezért pályáztunk.

A tervek elkészültek, a forrást megkaptuk hozzá, így nekiláttunk a munkálatoknak, amelyek várhatóan két-három hét múlva befejeződnek. Ez már egy körben zárt, térköves folytatása lesz az épületnek – osztotta meg a beruházásról Dénesfa polgármestere, Takács Lajos, aki elújságolta azt is, hogy egy helyi vállalkozónak köszönhetően – szintén a Magyar Falu Program révén – a községháza szomszédságában már készül a kisbolt. – A telket az önkormányzat adta el hozzá. Ezáltal is bővül a faluban elérhető szolgáltatások köre – jegyezte meg.

A községvezető beszélt a nehézségekről is, miszerint a társulásaik fenntartásához szükséges összegek jelentősen megterhelnék a költségvetésüket, de erről még folynak az egyeztetések. A végére pedig egy igazán örömteli hír: fellendülőben van a fiatalok otthonteremtési kedve. – Sok éve nem volt rá példa, hogy egymás után három családnak is adhattunk 300 ezer forintos, vissza nem térítendő támogatást az első lakáshoz jutáshoz. Nagy örömünkre egyre többen gondolják úgy, hogy helyben telepednek le.