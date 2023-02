A közelmúltban egy 1857-es újságcikk akadt Molnár Lászlóné kezébe. Szerzője a farádiakat ostorozza. Meglátása szerint ugyanis a falubeliek idegenkednek a tudománytól, dínomdánomra költik pénzüket és kocsmát építenek, miközben iskolájuk rozzant, nincs benne „földabrosz és földgolyó”, közkönyvtárról pedig hallani sem akarnak. Az épület „rothadt és penészlepte”.

Bodáts Pál kiállt faluja mellett és megválaszolta a vádakat. „Az igaz, hogy a lakosság minden egyje szorgalmas és így természetes, hogy sorsához képest mindegyik vagyonos is. (...) Egy pohár borunk, vagy ha kell, több is, mindig készen áll barátunk s vendégünk számára, de különösebb dálidók, lakodalmak s torozások bizony nálunk nincsenek.” Hozzáteszi: a szülők szorgalmasan járatják gyermekeiket iskolába. Az iskolaszobák igaz, nem újak, de nem rozzantak, reagált Bodáts Pál, és az intézmény rendelkezik földabrosszal és földtekével, ahogy könyvtárral is. „A kocsmaház már épül. Az erre gyűlt pénz az eddig összezsugorgatott kocsmaárendákból jött be.” Végül a tanító összegzi: a farádiak „többnemű újságlapokat összeszámítva” hetente 36 darab folyóiratot olvasnak.