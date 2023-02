A városházától indult tavaly a GyereGyőrbe Tematikus városnézések és Élményprogramok vezetésével egy túra. Fotó: Huszár Gábor

Az idegenvezetők világnapja minden évben szezonnyitó turisztikai szakmai esemény. Számos országban ünneplik 1985 óta február utolsó vasárnapján, amikor az idegenvezetők betekintést engednek munkájukba és díjmentes programokat kínálnak. Sopronban és Győrben is apró titkokkal, érdekes történetekkel várják az érdeklődőket.

Győrben „Sétálj, ünnepelj, játssz velünk az idegenvezetők világnapján!” programot szervez az idén 10 éves GyereGyőrbe Tematikus városnézések és Élményprogramok csapata.

Az idegenvezetők egymást váltva tartanak városnéző sétát és sok érdekes, most először hallható történetet mesélnek. A tematikus séták megálmodója, Csobayné Pintér Éva idegenvezető lesz a házigazda, de időnként átengedi a mikrofont azoknak a jelentkezőknek, akik kipróbálják magukat idegenvezetőként.

Milyen volt tavaly az idegenforgalom győri helyzete idegenvezetői szemmel? – kérdeztük Csobayné Pintér Évát.

– Meglepően hangzik, de Győrben én vagyok az egyetlen főállású idegenvezető. Az országos szakmai szervezetek adatai alapján a kollégák mintegy húsz százaléka elhagyta a szakmát, mert nem találta biztosnak a megélhetését. A Covid miatti bezárkózás után volt egy fellendülés a belföldi turizmusban, ami a helyi vendégeket érintette, de a külföldiek beutazása csak lassan indult meg. A céges megrendelések és a beutazó vendégek lassacskán térnek vissza. A nagyobb csoportok érkezésekor pedig továbbra is állandó probléma a jogosulatlan idegenvezetés, azaz nem a helyi idegenvezetők szolgáltatásait veszik igénybe – állapította meg a szakember. Elmondta, hogy a statisztikai adatok szerint az átlagos tartózkodási idő Győrben 1,4 nap. Ez nagyon kevés, ezért fontos feladat lenne a turisták idecsábítása. A tapasztalatok szerint a látogatók keveset tudnak a város kulturális értékeiről, elsősorban ipari és sportoldalát ismerik.

– Sok vendéget várnak a szolgáltatók, így mi is az átépített fürdő újranyitásától. Tizedik éve kitartóan dolgozunk azért, hogy a helyiek büszkék legyenek városukra, a turisták vissza akarjanak jönni. Továbbra is ajánljuk a Naplemente túráinkat, de kibővítjük a hajós városnézést sétával, a helybelieknek új témákkal készülünk, de vannak kerékpáros lehetőségeink is. A programok nyitányaként vasárnap három programmal várjuk a vendégeket, amelyekre előzetesen kellett regisztrálni.

Csobayné Pintér Éva idegenvezető. Fotó: Huszár Gábor

Sopron kedvelt cél a belföldi turisták körében, akik Ausztriába is átlátogatnak. A legutóbbi statisztikák szerint 2,1 vendégéjszakát töltenek itt a turisták.

– Sajnos a város jelenleg nincs az első húszban az eltöltött éjszakákat tekintve. Mindenki várja már a Fertő tavi beruházás befejezését, a múzeumnegyed nyitását, remélve, hogy megélénkül az érdeklődés a régió iránt. Munkaerőhiány, a fizetések emelkedése, az energiaárak drasztikus emelkedése sújtja az ágazatot. Azok vannak előnyben, akik saját tulajdonú ingatlanban működnek, valamint felértékelődött a családi gazdaság – összegezte a helyzetet Taschner Tamás, a Sopron és Fertő-táj Turizmusáért Egyesület elnöke.

Vasárnap 10 szakember 10 tematikus sétával várja az érdeklődőket Sopronban. Kiss János, a Soproni Idegenvezetők Körének tagja negyvennégy éve mutatja meg a város minden zegét-zugát a turistáknak és az ott élőknek. 2008 óta szervezi az idegenvezetők világnapján a programokat.