Amellett hogy egy nagyobb város lakossága veszett oda, azt mondja kórházak dőltek össze, repülőterek semmisültek meg, minden infrastruktúra megsemmisült a hétfői 7,5-ös erősségű földrengésben. Szükség van a segítségre.

Amivel támogatni tudjuk a túlélőket, és az őket segítőket az a meleg ruha, takarók, hálózsák, zseblámpák. – Úgy tudom több régióban napok óta áram sincs, és hideg van. Fűtőtestek is jól jönnek, illetve sok a kisgyerek, többen vannak közülük szülői felügyelet nélkül is, ezért tápszer, pelenka, bébiétel jól jön, és női higiéniai termékekből is hiány van, törlőkendőt, fertőtlenítő szereket is várunk.

Bartos Csenge Dominika nem véletlenül szervezi a segítség útját, ezer szállal kötődik Törökországhoz. Képünkön Isztambulban az Eyüp dzsámiban járt épp.

Azt kérik karton, papír, vagy műanyag dobozokban hozzák az adományozók a holmikat, amiket szeretettel várnak a Győrújbarátot az autópályával összekötő út melletti Krisztina Lovasudvarban, amely mindössze öt kilométer Győrtől.