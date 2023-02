Frank Anita, Várbalog polgármestere, dr. Páll Viktória háziorvos, Sipeki Istvánné, a Hérics Nyugdíjas Klub elnöke, valamint Rongits Attila, a mosonmagyaróvári Flexum Thermal & Spa fürdővezetője a termálfürdő konferenciatermében a napokban írta alá a Kistérségi Egészségmegőrző (Falubusz-) Program keretmegállapodást.

A Kistérségi Egészségmegőrző Programba Károlyháza kapcsolódott be elsőként: azóta Levél, Kisbodak, Püski és most újonnan Várbalog is csatlakozott.

A program célja hozzájárulni az idősebb korosztály egészségmegőrzéséhez, gyógyulásához.

Az aláírási ceremónia előtt a Várbalogról falubusszal érkezett delegáció megtekintette a gyógyászatot és a termálfürdőt, a helyszínen tájékozódott a jelenleg igénybe vehető szolgáltatásokról, valamint megismerkedett a jövőbeni elképzelésekkel. A 10–15 fős, csoportos élményséta lehetősége egyébként mindenkinek adott. Az egyórás vezetett programok előzetesen egyeztetett időpontban indulnak.

Az elmúlt évben elindított kezdeményezés azt célozza, hogy a Flexum Zrt. az önkormányzatokkal és a háziorvosokkal együtt járuljon hozzá az idősebb korosztály egészségének megőrzéséhez, gyógyulásához. A nyugdíjasok mellett a szociális helyzetük vagy egészségi állapotuk miatt a programba bekapcsolódó más korosztály tagjai kedvezményesen, várakozási idő nélkül vehetik igénybe a mosonmagyaróvári fürdő fürdőgyógyászati és fizikoterápiás kezeléseit. A termálfürdő szakorvosa soron kívül megvizsgálja őket, és szükség esetén felírja számukra a megfelelő terápiát. A falubuszprogram keretében mód van arra, hogy ötvenszázalékos belépődíj megfizetésével fürödjenek a recepttel nem rendelkező résztvevők is.