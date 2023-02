„Nagy öröm – és legalább ekkora büszkeség is – számomra, hogy Magyarország első városa dobogós helyen végzett ezen a listán. A gazdasági fókuszú, valamint fenntarthatósági és közösségi jelzőszámok alapján is a legjobbak között van városunk” – emelte ki a polgármester, majd megjegyezte, hogy a komplex eredmények alapján Esztergom az előkelő harmadik helyen végzett, messze megelőzve több nagyvárost is.

„Ez is azt mutatja, hogy jó úton haladunk. Célunk, hogy ez a lendület továbbra is megmaradjon” – tette hozzá.