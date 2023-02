Sopron korábbi alpolgármesterét a városért végzett munkája elismeréseként 2017-ben Pro Urbe Sopron-díjjal tüntették ki. Akkor azt nyilatkozta a Kisalföldnek "Bármi is történjen velem a jövőben, most már hagytam nyomot magam után Sopronban, ahogy nagyapám, Lauringer Ernő is, aki a Széchenyi-gimnázium legendás és elismert igazgatója volt." Azt is hozzátette, a kitüntetést egy közös munka elismerésének tekinti, amelyben benne volt a rendszerváltást követő első közgyűlés minden tagja.

Dr. Czike Albert

Dr. Czike Albert a szegedi József Attila Tudományegyetemen szerzett jogi diplomát. Felesége és fia szintén jogász, leánya vállalkozó. A rendszerváltásig Sopronban dolgozott ismert és megbecsült ügyvédként. A ’80-as évek végén csatlakozott a szárnyait bontogató ellenzéki mozgalomhoz. A Magyar Demokrata Fórum színeiben 1990-ben önkormányzati képviselőnek választották, majd az első szabadon megválasztott képviselő-testület alpolgármestere lett. Szakértelmének és hatalmas munkabírásának köszönhetően szinte zavartalanul vezette át a város irányítását a tanácsi rendszerből az önkormányzati rendszerbe. Jogi képzettségének és ügyvédi tapasztalatának köszönhetően elkészültek a legfontosabb szabályok. A város közgyűlését nagy hozzáértéssel irányította, sokat tett a kórházért, a színház felújításáért és az önálló társulat létrehozásáért. 1994-től ismét ügyvédként szolgálta a várost.