A felújítás eredményeképpen jobb szolgáltatás és modern környezet várja majd a soproniakat – osztotta meg közösségi oldalán az információt a munkálatok megkezdéséről Farkas Ciprián polgármester. A mai energetikai követelményeknek megfelelően új nyílászárókat építenek be, megújul az épület utcai és udvari homlokzata, felújítják a tetőt, korszerű kondenzációs gázkazánokat és új radiátorokat építenek be. Új lesz a villamos hálózat és a lift, a rendelőket pedig klimatizálják. A felújítást szintenként ütemezik. A kivitelezési munkák alatt továbbra is működik az orvosi alapellátás, várhatóan egy-egy hónapra kell majd elköltöznie az éppen munkával érintett rendelő körzeti orvosának és betegeinek.