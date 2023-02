2017-ben hozta létre a Goodwill Pharma az Egészségért Közhasznú Alapítvány a Szent-Györgyi Albert Orvos díjat, 80 éves évfordulóján annak, hogy Szent-Györgyi Albert kutatásainak elismeréseképp átvehette az orvosi és fiziológiai Nobel-díjat.

A Győr-Moson-Soproni jelöltek:

Dr. Schendl Roland - Traumatológus, Győr

Dr. Mika Péter - Szülész-nőgyógyász, Győr

Dr. Szláma Péter - Intenzív terápiás orvos, Győr

Dr. Schreiner Péter - Belgyógyász, Kapuvár

Dr. Tuba Gyula - Szülész-nőgyógyász, Győr

Dr. Horváth Zoltán - Szülész-nőgyógyász, Győr

Dr. Benedek Zoltán - Sebész, Kapuvár

Dr. Kövesi Zsolt - Érsebész, Győr

Dr. Ballagi Farkas - Belgyógyász-angiológus, rehabilitációs szakorvos, Kapuvár

Dr. Busznyák Csaba - Szülész-nőgyógyász szakorvos, Győr

Dr. Demeter Zoltán - Traumatológus, Sopron

Dr. Szíjjártó László - Gyermekorvoslás, Mosonmagyaróvár

Dr. Oross Gábor - Kardiológus, Győr

Dr. Balogh Csilla - Reumatológus, Mosonmagyaróvár

Dr. Garai Tibor adjunktus - Fül-orr-gégész, Győr

Épp az ügyeletében értük utol Schendl Roland doktor urat, aki cikkünk írása idején az első helyen áll a szavazatok száma tekintetében.

– Nekem az is meglepetés volt hogy jelölte a szavazást nem is néztem még - mondja a traumatológus. - Örülök, hogy ilyen sokan vannak tőlünk Győrből. A kórházra is jó fényt vet, de szerintem ennél is fontosabb, hogy a szürke hétköznapokban jól esik az embernek ha kap egy elismerést, két kedves szót, hogy jól végzi a munkáját.

A díjra olyan szakembereket lehetett jelölni, akik megmentették betegük életét, vagy kiemelkedő elhivatottsággal praktizálnak. November közepéig tartott a jelölési időszak, hétfőtől egy hónapig március 20-ig tart szavazás időszaka.

A Díjátadó Gála 2023. április 12-én Budapesten, a Magyar Tudományos Akadémián lesz, ahol három Kelet-magyarországi, három Dunántúli, és egy budapesti orvost díjaznak a közönség szavazatai alapján fejenként fél millió forinttal, illetve a Goodwill Pharma különdíját és életműdíját is átadják.

A szavazatok jelenlegi állása ezen a honlapon megtekinthető >>

Szavazni ITT>> lehet.