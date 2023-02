Hétfőn elindult a Szent-Györgyi Albert Orvosi díj 2023-as szavazása. Szavazni lehet számos Győr-Moson-Soproni orvosra is a linken keresztül, ITT >>

A szavazás egy hónapon keresztül, március 20-ig tart, a Díjátadó Gála 2023. április 12-én lesz Budapesten.

A szavazatok jelenlegi állása ezen a honlapon megtekinthető >>

Épp az ügyeletében értük utol Schendl Roland doktor urat, aki cikkünk írása idején az első helyen áll a szavazatok száma tekintetében.

– Nekem az is meglepetés volt hogy jelölte a szavazást nem is néztem még - mondja a traumatológus. - Örülök, hogy ilyen sokan vannak tőlünk Győrből. A kórházra is jó fényt vet, de szerintem ennél is fontosabb, hogy a szürke hétköznapokban jól esik az embernek ha kap egy elismerést, két kedves szót, hogy jól végzi a munkáját.