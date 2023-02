Tizennyolc éve, hogy megalakult az Öntés Jövőjéért Alapítvány, mely azóta is töretlenül működik, s a célja sem változott, összehozza a közösséget.

„Nagykorúvá” vált az alapítvány. – Ez idő alatt felnőtt egy generáció, akik már családot alapítottak, szülők lettek. Lelkesek, sok jó ötletük van, és látva az aktivitásukat, jött a gondolat és javaslat, hogy alapítsanak egyesületet, amibe már bele is kezdtek. Mi pedig örülünk ennek – mondta Minacciné Halász Emma, az alapítvány vezetője, aki a saját tevékenységükre is kitért. – Régi hagyományokat élesztettünk fel, és tartjuk azóta is életben. Ilyen a májusfaállítás vagy éppen a betlehem összeállítása. Ősszel és tavasszal jó hangulatú bálokat tartunk. A feladatunk a templom rendezése, és a kulturális megmozdulásokat is közösen kivitelezzük. A falu elején lévő bála pedig mindig az aktuális ünnepeknek megfelelően díszített – mondta az alapítvány vezetője, aki kiemelte, hogy az idei terveik is megvannak már, a tavalyihoz hasonló eseményeket szerveznek 2023-ban is.

– Hétfőnként szoktunk összeülni, közösen kikapcsolódni. Megkaptuk az önkormányzattól a lehetőséget, használhatjuk a kultúrház kistermét. Hol egészségügyi, gyógynövényismereti vagy épp barkácsolós programokat rendezünk. Van, hogy közösen főzünk, felelevenítjük például a böjti ételeket. Szeretnénk több, mindenkit bevonzó közös rendezvényt. Tavasztól folyamatosan munkát ad a Béke téren és a kereszt körül a virág- ágyások rendben tartása. Az önkormányzattól minden évben kapunk virágokat, mi pedig gondozzuk azokat. Folytatjuk idén is az eltervezett munkát.