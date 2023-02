A tervezésében, kivitelezésében a kor legelismertebb építészei vettek részt. Először a telek Rákóczi utcai szakasza épült be Handler József tervei alapján. A kétemeletes utcai szárnyhoz hosszú, egyemeletes udvari részek csatlakoztak, ahol a borkereskedelemmel kapcsolatos gazdasági helyiségek helyezkedtek el. Később az udvart déli irányban zárta le a Handler Nándor által tervezett palotaszárny 1879-ben elkészült homlokzata. 1893-ban új traktust toldottak a lakóház nyugati oldalához, a terveket ezúttal Ludwig Schöne készítette. Az egykori nagypolgári villában egy különleges szalon is helyet kapott, ahol három zongora állt, valamint a zeneterembe orgonát is beépítettek. A család zeneszeretetéből adódóan nem véletlen, hogy a háború után az államosított villába a zeneiskola költözött, és egészen 2000-ig itt tanultak muzsikálni a soproniak.

A villa építése a 19 .század közepén kezdődött. Fotós: Rombai Peter/RepeszTech

– A Russ-villa maga egy gyöngyszem! Az építtetője, Russ János egy jó ötlet megvalósítása után gazdagodott meg. Méghozzá Argentínában értékesítette a jó minőségű soproni, palackozott borokat. Nagy kereslet volt rá, hiszen akkoriban még nem volt szőlészet Dél-Amerikában. Ha csak épületként tekintünk a villára, már akkor is számtalan kincset rejt magában. A kor szellemiséget meghaladva készült el, a csillagparkettázás, a faliképek és a szobrok mellett van még egy különlegessége, egycsöves központi fűtést alakítottak ki benne. Ugyan mostanra már találhatóak az épületben cserépkályhák, de azok az orosz katonáknak „köszönhetők”, akik a második világháború tájékán megszállták, és úgy gondolták, a központi fűtés nem alkalmas használatra. Így tönkretéve a szellőzőket kályhákat kötöttek be. Az épületben felszerelt és máig fennmaradt pompázatos csillárok mellett sem lehet szó nélkül elmenni – idézte fel a zeneiskola egykori igazgatója, Fohner János.

– A zeneiskola nyaranta művésztelepnek is otthont adott, de az évek során több ötlet született a felhasználására. A ’80-as években volt szó arról, hogy közép-európai kulturális centrumot létesítenek benne, de az évek során más elképzelések is születtek. Készült terv arról, hogy az Erzsébet utca felőli kis házat elbontanák, és kinyitnák a Russ-villát átjárónak, ami maradt volna a zeneiskola. Az épület többi részében pedig könyvtárat, mozit és egy kultúrnegyedet létesítettek volna – mondta Fohner János, aki szép emlékekkel gondol vissza azokra az időkre, amikor még használatban volt a villa. Hozzáfűzte, az akkori zeneiskola számtalan neves előadót nevelt ki. Az egykori igazgató egy kedves emléket is felidézett az épület lépcsőházában található oroszlánszoborról, aminek lelógott a mancsa. – Sokszor figyeltem a gyerekeket, amikor jöttek be. Már tudtam, ki nem gyakorolt eleget, hiszen az megsimogatta, hogy szerencsét hozzon neki.

A művészetszeretet az egész épületen tükröződik.

Fotós: Rombai Peter/RepeszTech

– Újságíróként kerültem Sopronba 1983-ban. Akkoriban is érdekes téma volt a Russ-villa, aminek már akkor porondon volt a felújítása és foglalkoztatta a városvezetést. Lehetőségem volt az épületben járni, ahol a látvány mellett lenyűgöztek a zenei könyvtár maradványai, melyek Russ János idejéből maradtak fenn. Szerintem azok a soproni lokálpatrióták, akik a legnehezebb történelmi korszakokban is markánsan képviselték a város érdekeit, védték a művészetét, kultúráját és akiket most nagyon hiányolunk, végtelenül elszomorodnának. Ami most történik, az az értékmegőrzés, a megbecsülés, a múlt tiszteletének hiánya – mondta el Kuntz Zoltán író, újságíró. Hozzátette, minden városlakó fél attól, hogy milyen sorsra jut majd a Russ-villa, ha értékesítik.