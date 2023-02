Az ülés rendelet alkotáshoz kapcsolódó előterjesztései között az önkormányzat 2023. évi költségvetését is tárgyalták. Ezzel kapcsolatban Michl József polgármester elmondta: "Minden esztendőben az év egyik legfontosabb témája a költségvetés, ebben az évben pedig úgy fogalmaztunk, hogy egy biztonságos pénzügyi háttér megalkotása a feladatunk, hiszen az a lényeg, hogy a bennünket körülvevő veszélyek ellenére az önkormányzati működés stabil maradjon, a kötelező feladatainkat továbbra is el tudjuk látni, az intézményeink zavartalanul végezhessék a munkájukat, a városüzemeltetés biztonsággal működjön, valamint a rendezvényeinket is meg tudjuk tartani.

A büdzsében természetesen a fejlesztéseink is szerepelnek uniós és állami támogatással illetve önkormányzati beruházással egyaránt. Folytatjuk a már elkezdett projekteket, de újabbak is lesznek majd. Az Új út és a Fényes fasor kereszteződésében körforgalom épül, bővül a kerékpárút hálózatunk, fejleszteni fogjuk a Szent Kereszt Plébániatemplom mögötti parkolót, további csapadékvíz elvezetési munkák is elindulhatnak. Arra készülünk, hogy megkezdjük az új Kertvárosi Óvoda építését."

Hamarosan részletesen tájékoztatni fogják a tataiakat a 2023-as évi feladatokról, amelyek jelentősen érintik a büdzsét.

Egy híján 20 napirendet tárgyalt a testület, elfogadták a költségvetést.

A képviselő-testület tagjai döntöttek a szociális ellátásokról és az egyes szociális szolgáltatásokról, valamint azok térítési díjairól szóló önkormányzati rendelet módosításáról. A Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Tanács februárban szavazott az Időskorúak Otthonában fizetendő térítési díjakról, a napi ellátás költségét 400 forinttal emelték meg.

A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló rendelet-tervezet is napirenden volt. Tatán az önkormányzati tulajdonú működő temetők esetében az önkormányzat a köztemetők üzemeltetéséről, fenntartásáról és őrzéséről kegyeleti közszolgáltatási szerződés útján gondoskodik. Idén lejár a tatai temetők működtetésére korábban kiírt pályázati időszak, a friss pályázatot pedig a közeljövőben már az új rendelet alapján fogja az önkormányzat meghirdetni. A közterület helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet is módosult február 22-én. A díjak emelése indokolttá vált.

Az Országos Mentőszolgálat kérelméről is döntöttek. Az OMSZ Közép- Dunántúli Regionális Mentőszervezet Komárom- Esztergom Vármegyei Mentőállomás tatai kirendeltsége korábban arról tájékoztatta az önkormányzatot, hogy a tatai mentőállomás épületének elektromos hálózata és tetőszerkezete rossz állapotban van, ezért felújításra szorul. Találtak megoldást, a munkálatok idejére biztosítanak a mentőknek ingatlant.

Tatán 106 egyesület és 56 alapítvány, közalapítvány működik, a bejegyzett szervezetek közül mintegy 80 folyamatos kapcsolatban áll az önkormányzattal. A civil szervezetek, egyesületek, alapítványok részére nyújtott önkormányzati támogatások összege 2022-ben 114.875.000 forint volt, emellett 18 civil szervezet részére 26 alkalommal ingyenes közterület-használati engedélyt adott ki a önkormányzat.

A beszámolók, tájékoztatók sorában a képviselő-testület többek között elfogadta az Európai Uniós pályázatokkal és a kormány által biztosított támogatásokkal kapcsolatos aktuális összefoglalót, valamint a Tata Város Diákönkormányzatának (TAVIDÖK) elmúlt két évi tevékenységéről is tájékozódhattak a képviselők. Michl József elmondta: Nem volt még korábban ilyen előterjesztés a képviselő-testület előtt, amely ilyen részletességgel bemutatta volna a diákok munkáját, ráadásul meghallgathattuk a közelmúltban megválasztott új diákpolgármester jövőre vonatkozó terveit, amelyből kitűnik, egyre aktívabb diákönkormányzata van városnak, ez jó mert jobban összeköti, erősíti a tatai iskolákat, erősíti a kapcsolatot a fiatalok és az önkormányzatunk között.

A képviselők a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi tevékenységéről is kaptak összegzést. Michl József polgármester az előterjesztés kapcsán hangsúlyozta: Dr. Horváth József jegyző úr nagyon részletes és érdekes összefoglalóját adta az elmúlt év munkájának. A mindennapi munkát jól jelzi az a szám, mely szerint egy év alatt több, mint százezer iktatott anyag készült el a hivatalban.

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő ülését várhatóan március végén tartja majd.