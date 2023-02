A versenyzőknek azonos gyakorlati feladatot kaptak, elméletben és gyakorlatban egyaránt félóra állt diákok rendelkezésére a szimulációs feladat végrehajtásához. A betegágyban fekvő szimulációs bábut éppen úgy kellett ellátniuk a versenyzőknek, mintha élő emberrel volna dolguk. A verseny az egészségügyi szakképzést is hivatott népszerűsíteni.

A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (MESZK) által meghirdetett Kossuth Zsuzsanna Nemzeti Egészségügyi Szakképzési Verseny Komárom-Esztergom Vármegyei döntőjébe a TSZC Kossuth Lajos Gazdasági és Humán Technikum tanulói jutottak be, összesen 15 diák. A gyakorlati feladatok előtt Kancz Csaba főispán, a verseny fővédnöke adott útravalót a diákoknak. Mint, mondta most már nem kell izgulniuk, csak annyira, amennyire feltétlen szükséges. Dr. Kanász Gábor Imre a Szent Borbála Kórház főigazgatója elmondta, a versenyek azért is jók, mert így ők is kénytelenek tanulni. Dicsérte a skill-labort, amely az oktatásban már elengedhetetlen.

A gyakorlati feladatsor az ápolás, gondozás, elsősegélynyújtási alapismert anyagából állt össze. Az országos döntőbe a 10 legmagasabb pontszámot elérő diák jutott be. A legjobb eredményt Korcsmáros Dorina 11. osztályos tanuló érte el, aki a megszerezhető 100 pontból 85 pontot ért el. Az, hogy ez a pontszám mire lesz elég, majd csak később derül ki.

A gyakorlati, szituációk hasonlítottak a valós helyzetekhez. Képünkön Kósa Brigitta Anna egy beteget lát el.

Szituációs feladat

A vélt beteg 68 éves, inzulinnal kezelt cukorbeteg nő. Az ápolási dokumentációban leírtak szerint nehezen mozog, önellátásra képtelen. Vizeletinkontinenciája miatt pelenkát visel. A hallása megfelelő, szemüveggel jól lát, műfogsort visel. Nyelési problémája nem volt, kórházi ellátása során az orvos által elrendelt cukorbetegek részére összeállított diétát kapja. Dél van, hamarosan megérkezik az ebéd, az ápoló rendet tesz a kórteremben, előkészül az étkezéshez! Étkezés előtt megméri és dokumentálja a beteg vércukorértékét, beadja az inzulint és megeteti a beteget.

A szakképzési verseny országos döntőjét Budapesten rendezik márciusban. A diákok és a szakemberek is bizakodóak az országos verseny tekintetében, remélik az is jól sikerül majd.