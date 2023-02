A sajtóreggelin szó esett a civil központ éves feladatairól, a civilek számára nyújtott szolgáltatásokról, illetve a részt vevő képviselők lehetőséget kaptak arra, hogy pár mondatban bemutassák tevékenységüket a sajtónak és a megjelent civil szervezeti tagoknak.

A bevezetőben Mecseki Melinda, a vármegyei civil közösségi szolgáltató központ szakmai vezetője kiemelte, a Majki Népfőiskolai Társaság a következő 3 éves periódusra (2023–2025) is elnyerte a Civil Közösségi Szolgáltató Központ címet, mely lehetőséget teremt arra, hogy a már meglévő kapcsolatok a civil központ és a vármegyei egyesületek, alapítványok, szervezetek között tovább erősödjenek, új kapcsolatok jöjjenek létre. A következő években is képzésekkel, tanácsadásokkal, programokkal állnak a civil szervezetek és a lakosság rendelkezésére. A civil központ számos állandó és új programmal is évről évre jelentkezik.

Az eseményen Mecseki Melinda, a KEM CKSZK szakmai vezetője köszöntötte a jelenlévőket, ismertette idei terveiket, beszélt a főbb rendezvényekről, programjaikról. A civilek napjára meghirdetett és beérkezett pályázatokat – amelyek nagy része videós, képes anyag – tették közzé honlapjukon. Ez egyfajta bemutatkozási lehetőség is a civil szervezetek számára. Idén is meghirdetik a Civil Vér­adást, amelyet február 24-én, pénteken 13–17 óra között rendeznek meg Tatabányán, immár 8. alkalommal a Jubileum parkban, amelynek keretében prevenciós szűréseket is végeznek.

Érzékenyítő programjaik is lesznek, amelyekre elsősorban középiskolások jelentkezését várják. Az érzékszervi szabadulószobában látás nélkül, teljesen sötétben kell megtalálni a kifelé vezető utat. Érzékenyítő órákat tart majd egy tapasztalati szakértő, Galambos Krisztián, aki maga látássérült.

A civilek felelősségvállalása, hozzáállása és munkája gördülékenyebbé teszi a ­közösség, a társadalom életét.

A civil fórumon több civil szervezetnek nyílt lehetősége bemutatkozni, tevékenységü­ket megismertetni, és akár csatlakozni is lehetett hozzájuk. A jelenlévők megismerkedhettek többek között az Őzike Alapítvánnyal, amely „kulcs” az elesettekhez, a Tatabányai Alpin Sportklubbal, a Humanitás SE-vel, a Kék Tigrisek Szurkolói Csoport Sportegyesülettel, az ÁHI Jóga Egyesülettel, a Léleksegítő Alapítvánnyal és a Pont Most Egyesülettel.

A Civil Érték Pályázatra kilenc civil szervezet küldött be bemutatkozó anyagot, melyeket a civil központ honlapján tesznek közzé.



Baginé Keveházi Ágnes és Soós Melinda, a civil közösségi szolgáltató központ szakmai munkatársai az oklevéllel, amelyet a civil szervezet kapott.