Szent II. János Pál pápa 30 évvel ezelőtt az első lourdes-i jelenés napját jelölte meg a Betegek Világnapjának. Az eseményen köszöntőjében dr. Schmidt Péter, az Egészséges Nemzedékért Alapítvány elnöke visszatekintett az elmúlt három évtizedre.

Kifejtette: alapítványuk 1993 óta országosan egyedülálló módon minden évben ezen a napon végigjárta Győr katolikus templomait, illetve a Felvidéken Nagymegyeren , Galántán , Dunaszerdahelyen Komáromszentpéteren (Svety Peter) és tavaly Bős városában ünnepelt. Az elnök beszámolt arról is, hogy orvostanhallgatóként és később orvosként is többször járt Lourdes-ban, ahol karitatív munkát is végzett.

– Tudjuk, nagyon sokan kételkednek a csodákban. Ateistaként vagy csak kétkedőként érkeznek a a Pireneusok lábánál található szent helyre, de közülük igen nagy arányban megtértként térnek vissza országukba és azt írásban is rögzítik, egyben hírét viszik a világban lourdes-i gyógyulásos csodáknak.

A szentmisét Dr. Balázs Tamás atya a Szent Imre templomban plébánosa tartotta , aki együtt misézett koncelebrációs mise keretében főtisztelendő Szakál László Jánossal, aki a Felvidékről, Alistál - ból érkezett, továbbá főtisztelendő Beke Zsolt Badacsonytördemici plébánossal és a felvidékről érkezett Horváth Róbert kórházlelkésszel.

Szentbeszédet Szakál László János alistáli plébános mondott, aki homiliájában többször is idézte Szent János Pál pápa érdemeit, mely a betegek iránt érzett nagyfokú szeretetében nyilvánult meg. Kiemelte: valamennyien voltunk már betegek, lehetünk betegek és sajnos minket sem kerülhet el a betegség a jövőben, ezért kérte az orvosokat, ápolókat szerzetesrendeket és karitatív szervezeteket hogy mindent tegyenek meg a betegek gyógyítása, gondozása érdekében.