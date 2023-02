1953. őszén három ismeretlen személyazonosságú ember holtestét hantolták el titokzatos körülmények között a farádi evangélikus temetőben. Évtizedekig senki nem mert beszélni róluk, síremlék nem jelezte végső nyughelyüket. A helyiek annyit tudtak csak, hogy a diktatúra áldozatai lett az ismeretlenek.

2012-ben azonban kihantolták a hamvakat és megvizsgálták. Annyit sikerült kideríteni, hogy egy nő és két férfi holttestéről van szó és erőszakos halált haltak. Meggyilkolták őket. Az esetet annyiban sikerült rekonstruálni, hogy a csornai ávós laktanyában ölték meg őket. A nővel például fejlövés végzett.

Következő évben megadták a végtisztességet az elhunytaknak és a farádi evangélikus temetőben temették el őket. Kilétükről azonban azóta sincs információ. Azóta minden évben, február 25-én, a kommunista diktatúrák emléknapján megemlékeznek a helyiek és a nemzetőrök a sírnál és fejet hajtanak az áldozatok előtt.

Szombaton délután is így történt. Dr. Czapáry-Martincsevics András nemzetőr altábornagy mondott beszédet. Felidézte a XX. század kommunista rémtetteit, beszélt a saját családját is érintő eseményekről. Ezután bajtársaival elhelyezték a megemlékezés koszorúját a síron. Ugyanezt tették a helyi önkormányzat nevében Szalai Zoltán polgármester és munkatársa, Varga Katalin is.

A megemlékezésen a farádi nyugdíjas klub énekkara közreműködött.