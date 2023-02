Az M85-ös gyorsforgalmi autóút északi járat lyukasztása történelmi pillanat, hiszen a Bécsi domb gyomrában fogadták a meghívottakat, akik kisvártatva meglátták azt a bizonyos fényt. Mindenekelőtt Pántya József, az Építési és Közlekedési Minisztérium útépítési beruházásokért felelős helyettes államtitkára felidézte az autóút mérföldköveit, majd ismertette a beruházás további lépéseit.

- Sopronnak és a térségnek az M85-ös autóút az elmúlt évtized legnagyobb beruházása. Amikor 2017-ben befejeztük a csornai útszakasz második ütemét, már láttuk, hogy lesz valami az M85-ből. Majd 2018-ban elkezdődött annak az 51 kilométeres szakasznak is a kivitelezése, amely a soproni keleti-csomópontig elhozta az autóutat. 2021. decemberére több ütemben elkészült a Sopron keleti- és fertőrákosi-csomópont között útszakasz, amelyhez kapcsolódott a Pozsonyi út új útvonalra helyezése. Mostanra jutottunk el egy újabb mérföldkőhöz, ami talán a legikonikusabb része, a 780 méter hosszú alagút - idézte fel Pántya József.

- Az alagút a több mint 4 kilométer hosszú gyorsforgalmi útszakasz része, ahol hamarosan egy csomópontot alakítunk ki. Ezt követően ideiglenesen visszatér a nyomvonala a 84-es számú főútra, ahol egy körforgalmat is kialakítunk. A projekt részeként egyébként a 84-es főút felújítása tavaly elkészült. A gyorsforgalmi út mellett készül Sopron észak-nyugati elkerülője több mint 3 kilométeren, ami kétszer egysávos lesz - folytatta a helyettes államtitkár. - A fejtési munkálatoknak voltak nehezítő és nem várt körülményei. Így két év alatt, 24 órás folyamatos munkavégzés mellett készült el a jelenlegi állapotára az északi alagút, de ezzel nincs vége. A most látottak az elsődleges szerkezet. A terveink szerint idén mindkét alagút esetében elkészülhet a másodlagos szerkezet is, ami 35 centiméter vastag vasalt betonozást jelent zsaluzókocsi segítségével. Jövőre készülhet el a valós útépítés és a biztonsági berendezések beszerelése, amik elengedhetetlenek egy alagúthoz. Reményeink szerint 2024-ben eljutunk addig, hogy megkezdjük a hatóságok bevonásával a tesztüzemet - részletezte.