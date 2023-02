Áramellátás nélkül maradt egy Bősárkányban élő, négygyermekes család, miután néhány hete egy éjszaka közepén egy kamion letépte az albérletük villanyvezetékét. A sofőr hogy érzékelte-e az esetet, vagy sem, azt sosem tudjuk meg, hisz továbbhajtott. Azóta Szalaiék esténként elemlámpával világítanak otthonukban, a vizet a fürdéshez melegítik, még az a szerencse, hogy a fűtést kandallóval meg tudják oldani.

A helyreállítás költségei a családot terhelik, vagyis terhelnék, mert a Kisalföld Jóakarat Hídja ezúttal is segít a bajban.

Az áramellátás a mindennapjaink természetes velejárója, így csak akkor érezzük meg igazán a hiányát, ha áram nélkül maradunk. Egy Bősárkányban élő, négygyermekes család ezt most igencsak átérzi, egy kamion leszakította ugyanis a főúton lévő albérletük villanyvezetékét. Mindez az egyik éjszaka közepén történt. Az, hogy a sofőr ebből érzékelt-e valamit, már nem derül ki, hisz továbbhajtott.

– Januárban költöztünk Bősárkányba, minden vágyunk az volt, hogy itt telepedjünk le, hisz már korábban is ide jártak iskolába, óvodába a gyerekek – kezdte Szalai Ádámné, aki kiemelte lapunknak, hogy hosszú távra terveznek itt. Újítgatják a házat, így volt ez a konyhában beszakadt plafon rendbetételével vagy a belső festéssel. A cél, hogy idővel megvegyék a házat. Bár már nem egy mai épület, vályogból készült, a pénztárcájuk ezt talán még megengedheti. A férj korábban Ausztriában dolgozott, egy ideje pedig egy közeli gyárban helyezkedett el.

– Nehezen éljük meg áram nélkül a mindennapokat, elemes lámpákkal világítunk. A gáz palackos, így a főzés megoldott, de a meleg vizet például bojler adta, így azt melegítenem kell most a fürdéshez. Nappal szerencsére világos a ház. A nagyobb lányomat megviseli a helyzet, kitűnő tanuló, viszont a napokban rossz jegyet kapott. Nagyon várjuk már, hogy újra legyen áram – mondta az anyuka. A család mellett áll a kónyi családsegítő is, akik az ügyek intézéséből is kiveszik a részüket. Arról pedig, hogy milyen esetben vállalja a szolgáltató a költségeket, az E.ON-nál érdeklődtünk:

– Az áramhálózatot érintő gondatlan károkozás vagy baleset esetén, amennyiben csak az áramszolgáltató tulajdonában lévő elemek, például a csatlakozóvezeték sérül meg, akkor egy telefonos hibabejelentést követően az E.ON a saját hálózati elemeit megjavítja, kicseréli.

Szalai Ádámné gyermekeivel. Bízik benne, hogy hamarosan lesz árama házban. Fotó: Kustor Réka

Előfordulhat azonban, hogy egy káreseménynél a fogyasztó tulajdonába tartozó elemek is sérülnek, például megsérül a tetőtartó vagy balesetveszélyes állapot alakul ki. A fogyasztó tulajdonában lévő hálózat javítása, szükség esetén karbantartása a tulajdonos felelősségi körébe tartozik. Amint a fogyasztói hálózatot egy minősített, regisztrált szerelő már javította és biztonságossá tette, ennek bejelentése után kollégáink gondoskodnak a szükséges elosztóhálózati feladatok elvégzéséről – tudtuk meg Kedves Brigittától, az E.ON külső kommunikációs szak­értőjétől.

A ház lakói és Gősi László minősített szerelő is megerősítette, hogy a mérőhely több szempontból sem felelt meg az előírásoknak. Az alacsony épület tűzfaláról indult ki a vezeték, ami a padláson sem mehetett volna vízszintesen. Többek között tetőtartót kell készíteni és új mérőhelyet kialakítani.

A szerelő amiben tud, segít, és igyekszik a legköltséghatékonyabban helyreállítani az áramellátást, bízik benne, hogy mindez 200 ezer forintba belefér. A család pedig ugyanennyit kap olvasóink jóvoltából a Jóakarat hídján keresztül, így talán mihamarabb elérhető lesz számukra az, ami korábban a mindennapokban oly megszokott volt.