A K&H minden évben meghirdeti K&H gyógyvarázs pályázatát, amelyen a tavalyi évben is 20 millió forint értékben kapott innovatív orvosi eszközöket 20 gyermekegészségügyi intézmény. Az esztergomi Vaszary Kolos Kórház is beadta pályázatát, és a K&H munkatársainak karácsonyi felajánlása jóvoltából most 2,3 millió forint értékben kapnak a gyermekek ellátását segítő eszközöket. „A K&H dolgozói rendszeresen fordítják a pénzintézet által biztosított karácsonyi vacsorájuk értékét jótékony célra, ami most kiegészült a munkatársaink által szervezett karácsonyi vásár bevételével. A gyermek- egészségügyet tehát nemcsak vállalati szinten támogatjuk, hanem kollégáink is szívükön viselik a kis betegek sorsát, gyors gyógyulását” – mondta el Horváth Magyary Voljc Nóra, a K&H kommunikációs vezetője, hozzátéve: „Ezzel közel 11 millió forintra nőtt az a támogatás, amely a dolgozók karácsonyi felajánlásaiból jött eddig össze a Komárom-Esztergom vármegyei gyermek- egészségügyi intézmények számára.”

A hatékony gyógyításhoz az innovatív vizsgálati eszközök mellett épp ilyen fontos, hogy a gyermekek lelki egészségére, komfortos környezetére is figyeljünk, ha már nélkülözniük kell az otthonuk kényelmét és megnyugtató közegét. A Vaszary Kolos Kórház gyermeksürgősségi részlege most 4 ággyal, 8 matraccal és matracvédővel gazdagodott, valamint egy úgynevezett germicid fertőtlenítő lámpa segítségével eredményesen tudják irtani a kórokozókat.