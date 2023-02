A szűréseknél előrelépés várható. A tervek szerint az emlőrákszűrést kiterjesztenék 40-től 70 éves korig. A méhnyakrákot egy speciális módszerrel szűrnék. Kiszélesítik a vastagbélrák szűrését is. Tervben van kis energiájú CT-készülékekkel a tüdőrák szűrése.

– Összességében optimista vagyok, a 2023-as évben javulhatnak a mutatók. A daganatos betegek a legmodernebb gyógyszerekhez juthatnak hozzá. Mi itt a kórházban azon vagyunk, hogy pluszlehetőségekhez jussanak betegeink. Klinikai vizsgálatok, új gyógyszerek kipróbálása folyik az osztályunkon, hogy minél hamarabb és minél jobb gyógyszereket kaphassanak betegeink. Van egy jó hírem is. Ha szerencsénk lesz, idén egy közel ötszázmillió forintos uniós forrásból származó sugárterápiás fejlesztés lesz a kórházunk onkológiai és sugárterápiás részén.

A kiállítás kapcsán a petefészekrák felismerésének nehézségéről beszéltek a megnyitón. Miért olyan nehéz felismerni ezt a daganatot? – A hasi daganatok felismerése mindig nehéz, mert rejtett helyen vannak, későn okoznak tüneteket. A petefészek a kismedencében, a hátsó hasfalnál van, amire panaszt okoz, már szinte késő, mert nagyon gyorsan növekszik. Az nagyon fontos, hogy az a nő, aki a változókor után van és vérzése jelentkezik, azonnal forduljon nőgyógyászhoz.

A hasi bizonytalan panaszokra is figyelni kell: megváltozik a bélműködés, elkezd puffadni, megnőni a has. Gyakori, hogy a petefészekrákhoz társul hasi folyadék, ami megnöveszti a hasat. Ha ilyet észlel valaki, és aszimmetrikus, akkor 50–60 éves kor környékén gondolni kell rá. Van egy része a petefészekráknak, ami örökletes, gyakran kapcsolódik emlődaganattal is. Ezeket a családokat mi általában ismerjük, és jobban oda is figyelünk rájuk, de akinek a családjában sok daganatos beteg volt, annak a hasi panaszokra is oda kell figyelnie és szűrésekre eljárni – ajánlotta a főorvos.