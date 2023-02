- Győr-Moson-Sopron vármegyében péntek reggel kezdődött intenzív havazás, mely leginkább a vármegye keleti kétharmadában volt jelentős. A hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkákat összesen 20 munkagéppel végeztük, végezzük folyamatosan, 12 órás műszakokban. A kezelésünkbe tartozó utak mind járhatóak, alapvetően nedvesek, sónedvesek, de egyes intenzívebb havazásban érintett területen lehetnek még latyakos szakaszok is, ezért az autósoktól a nap hátralévő részében is fokozott óvatosságot kérünk. Bár sok helyen várhatóan a havazás esőzésbe vált át, de holnap reggel komolyabb fagyok is jöhetnek, így síkosságmentesítési munkákat szinte biztos végeznünk kell majd, ezért az autósoknak is érdemes lesz a következő napokban is még utazásuk előtt tájékozódniuk a www.utinform.hu oldalon - tudatta lapunkkal Pécsi Norbert Sándor, a Magyar Közút kommunikációs osztályvezetője.