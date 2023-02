Péter Csaba rendőr alezredesnek, a Soproni Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztályának osztályvezető-helyettesének ítélte oda a városvezetés a Sopron Szolgálatáért díjat. Ez az elismerés olyan személy részére adományozható, aki Sopron város közigazgatási területén teljesít szolgálatot és kimagasló tevékenységet folytat.

Hivatásos szolgálatát a határőrségnél kezdte, majd 2008 óta a Soproni Rendőrkapitányság állományába tartozik, osztályvezető-helyettesi feladatait 2013 februárjától látja el. Városi rendezvényeken, sporteseményeken legtöbb esetben a biztosítás parancsnoka. Munkája során panaszkezeléssel és közérdekű beadványokkal is foglalkozik, amelynek során a polgárok bejelentéseit vizsgálja ki. Meghatódottan beszélt lapunknak a díjról, hiszen – mint mondta – nem akármilyen emberek között vehette át kitüntetését.

– Mérföldkő egy ilyen díj az ember életében, megerősítés, kihívás és feladat is, hiszen ennek az elismerésnek meg is kell felelni. Visszajelzés is számomra, hiszen a feletteseim terjesztettek fel, ezzel is elismerve szakmai munkásságomat, de ha lehet így fogalmazni, ez még értékesebb számomra, mert ez civil kitüntetés Soprontól, a soproni emberektől. Fontosnak érzem kiemelni, hogy ez nemcsak az én érdemem, hanem a kollégáimé is, hiszen egy csapat vagyunk – mondta a díjazott.

– A rendőri intézkedésekkel kapcsolatos panaszok kivizsgálása is a feladatom, ami nem könnyű, hiszen objektívnak kell maradni, és minden részletet szükséges feltérképeznem. Azt szoktam mondani, körültekintően járjunk el! Ha hibáztunk, a felelősséget is el kell ismernünk. Fontosak az ilyen jellegű bejelentések, hiszen ez rávilágít arra, mire hívjuk fel a figyelmét a kollégáknak. Észrevételek, javaslatok is érkeznek hozzánk, amit kapitány úrral minden esetben megvizsgálunk. A bejelentővel felvesszük a kapcsolatot, mert a legfontosabb dolgunk, hogy segítsünk az embereknek – folytatta beszélgetésünket Péter Csaba.

– A rendezvények előkészítésének biztosítása is hozzám tartozik, attól függően, hogy mekkora az esemény és milyen jellegű. A VOLT Fesztivál kapcsán szakmailag kicsit büszke is vagyok, mert 2008-tól dolgoztam a fesztiválozók, fellépők és itt élők biztonságának megszervezésén. Voltak feszített napok, melyekhez kellett a segítő otthoni háttér is, de azt gondolom, megérte – emlékszik vissza az alezredes.