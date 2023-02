Az ötödik osztályos Lantos Viktóriától megtudtam, hogy nem volt ám mindig ilyen szép és dús haja, ugyanis 3–4 éves koráig szinte kopasz volt. Aztán elkezdtek nőni a fürtök, aminek csak a végeit igazították, mígnem Viki haja már a feneke alá ért. A növesztés az elmúlt öt évben tudatos volt, a kislány elsős kora óta azért nem látogatta a fodrászt, mert fel akarta ajánlani a haját jótékony célra.

Viki az elmúlt 5 évben tudatosan nem vágatott a hosszú tincseiből. FOTÓ: Lantos Borbély Katalin

Anyukámtól tudom, hogy vannak gyerekek és felnőttek, akik rákkal küzdenek és a kezelés miatt kopaszok lesznek. Nekik szeretnék segíteni azzal, hogy az én hajamból paróka készülhessen nekik

– mondta Viki, aki a nyisszantás előtt azért egy kissé elbizonytalanodott. A farsangi mulatságra ugyanis Wednesdaynek szeretne öltözni, az Addams Family fekete hajú lányának pedig két hosszú hajfonata van. Végül ez a probléma is megoldódott, ugyanis Vikiék vettek két műhajfonatot, ami erre a célra tökéletesen megfelel majd.

„A padtársamnak, Emmának, aki egyben a legjobb barátnőm is, pont ugyanilyen rövid haja van, mint nekem. Most úgy nézünk ki, mint a testvérek. Hátulról könnyű összekeverni bennünket”

A kislány anyukája a For You együttesből jól ismert Lantos Borbély Katalin, aki szintén ugyanezen okból vált meg hosszú hajától. Elmondta, hogy ha az ember parókának szeretné felajánlani a haját, akkor sok kritériumnak kell megfelelni. Többek közt dús, egészséges, festetlen tincsekkel kell rendelkezni, illetve a hossza is számít, hiszen minimum 30–35 centit kell levágnia a fodrásznak.

Viki elárulta azt is, hogy nagyon szeret másokon segíteni, ezért most újra indul a hajnövesztés, hogy pár év múlva megint felajánlhassa azt jótékony célra.

Szerintünk Vikinek nagyon jól áll a rövidebb fazon. Látogatásunk után pedig kísérleteztek is a tincsekkel, a hullámos fürtök igazi kis hölgyet varázsoltak Vikiből.