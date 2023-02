Az NMHH a felsőoktatási intézmények közül elsőként a Széchenyi István Egyetemen tette lehetővé, hogy a hallgatók testközelből is megismerhessék és tesztelhessék a Starlink alacsony pályás műholdakkal létrehozott globális internetszolgáltatásának működését egy valódi terminálon keresztül. A program szervezésében részt vett az egyetem SZE-SAT hallgatói csapata, amelynek tagjai mindig az ég felé tekintenek, műholdakat követnek, kommunikálnak velük, sőt az egyetemek közti együttműködésben megvalósult műholdra saját kommunikációs eszközt is fejlesztettek.

A rendszer bemutatása szakmai előadásokkal kezdődött, majd az egyetem tanulmányi épületének tetején található műholdas laboratóriumban működés közben is tesztelhették a terminált a résztvevők. Az eseményen dr. Kovács Zsolt kancellár mondott köszönetet az NMHH-nak azért a szoros szakmai partnerségért, amellyel a Széchenyi István Egyetemet segíti, és amelynek köszönhetően a széchenyis hallgatóknak nyílt elsőként lehetőségük e modern rendszer alaposabb megismerésére. Hozzátette, az intézmény nemcsak naprakész tudást, de a legmodernebb technológiák használatát is biztosítja képzései során a leendő szakemberek számára.

Hatalmas érdeklődés mellett rendezték meg a szakmai programot. Fotó: Horváth Márton

„Az NMHH felel a hírközlés szabályozásáért, a szabályok betartatásáért, és ez igaz a ma létező legkorszerűbb űrtávközlési eszköz esetében is. A terminált a vonatkozó előírásoknak való megfelelés szempontjából tesztelte a hatóság, amelyen jól vizsgázott a rendszer. Ezeket az eredményeket mutattuk be a fiataloknak” – fogalmazott dr. Vári Péter, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság főigazgató-helyettese, a Széchenyi-egyetem docense, aki néhány évtizede maga is a győri intézményben diplomázott villamosmérnökként. „Kézenfekvő volt, hogy a Széchenyi István Egyetem hallgatói számára elhozzuk ezeket az ismereteket, hiszen Győr a távközlési oktatás egyik legfontosabb bölcsője, a magas színvonalú szakemberképzéshez pedig ezzel a programmal is hozzá tudunk járulni” – hangsúlyozta.

Pataki Péter, a Távközlési Tanszék tanársegédje – aki hallgatóként a SZE-SAT hallgatói csapat egyik alapítója volt – a szakmai nap sikerében szervezőként és előadóként is szerepet vállalt. Mint mondta, a Széchenyi István Egyetemen valóban gyakorlatorientált oktatás zajlik, amely jelentősen növeli az itt megszerzett diploma munkaerőpiaci értékét. Az egyetemen tanultak alkalmazása jegyében hozták létre 2019-ben a Jedlik Ányos Gépész- és Villamosmérnöki Szakkollégium SZE-SAT szekcióját is. „Akkor nem kisebb célt tűztünk ki magunk elé, mint hogy saját műholdat fejlesszünk, és így írjuk fel Győr nevét az égre, amihez a csapat egyre közelebb jár. A mostani program fókuszában is a műholdak álltak, egy új technológia gyakorlati kérdései, amelyeket még a vártnál is nagyobb érdeklődés övezett” – fogalmazott. Hozzátette, a nyílt rendezvényre nemcsak a Széchenyi-egyetemről, de más felsőoktatási intézményből is érkeztek hallgatók, és vállalati partnerek, a térség szakemberei is szép számban látogattak el.

Az NMHH és a Széchenyi István Egyetem szakemberei. Fotó: Horváth Márton

„Az előadások során bemutattuk a technológia működését, de olyan kérdéseket is megvitattunk, mint a műholdak más eszközökre való hatása, a csillagászati kilátás zavarásának kérdése vagy az űrszemét, az újrahasznosíthatóság problémaköre. Ezek mind olyan aktualitások, amelyekre a jövő szakembereinek is fókuszálniuk kell” – hangsúlyozta Pataki Péter. Kiemelte, a bemutató sikerét látva tervezik, hogy a jövőben akár többször is szerveznek egy-egy téma köré hasonló nyílt előadásokat. „A műholdas távközlő rendszerek tantárgy oktatását például számos külső, az iparból érkező előadó színesíti, internetszolgáltatásban, műsorszórásban és egyéb műholdas témakörökben, amelyek szintén alkalmasak lehetnek az érdeklődők bevonására személyes vagy akár online jelenléttel” – zárta a fiatal oktató.