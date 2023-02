A Nemzetközi Katonai Sporttanács (CISM) 1948. február 18-án alakult meg azzal a céllal, hogy a sporton keresztül népszerűsítse a békét a nemzetek hadseregei között. A szervezet idén ünnepli megalakulásának 75. évfordulóját. Nemcsak Magyarországon, de világszerte ugyanazon a napon a tagországok katonái csatlakoztak a figyelemfelkeltő, „Futás a békéért” elnevezésű programhoz. „A Magyar Honvédség (MH) is tagja ennek a szervezetnek, és számos helyőrség csatlakozott idén is a felhíváshoz. Nem a verseny a lényeg, nem arról szól ez a futás, hogy minél gyorsabban teljesítsük a távot, hanem arról, hogy minél többen legyünk, fussunk együtt, kötelékben a békéért” – fogalmazott Róth Balázs őrnagy.

Tatán az MH Klapka György 1. Páncélosdandár állományából mintegy 350 katona csatlakozott a felhíváshoz, s futottak a világ békéjéért. Hozzájuk csatlakoztak a páncélosdandárral partnerségben lévő kadétosztályok diákjai.

Tatán az MH Klapka György 1. Páncélosdandár katonái február 17-én a Kastély téren sorakoztak fel, hogy teljesítsék a több mint 4 kilométeres távot az Öreg-tó partján. A program a reggeli közös bemelegítéssel kezdődött, amelyet Róth Balázs, a Klapka György 1. Páncélosdandár őrnagya vezényelt. Még a bemelegítés előtt Tóth István ezredes, az MH Klapka György 1. Páncélosdandár parancsnoka köszöntötte a résztvevőket, ezt követően ő is felállt a starthelyre.

A futáson nemcsak a helyi katonák, de a tatai helyőrséggel partnerségben lévő középiskolák, a tatai Eötvös József Gimnázium, a Bláthy Ottó-technikum, a komáromi Kempelen Farkas Képesség- és Tehetségfejlesztő Alapítványi Gimnázium és a tatai Kisalföldi ASZC Jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum kadétosztályai is „legyűrték” a kilométereket.

Ezzel kapcsolatban Barsi­­né Koch Gyöngyi, a Bláthy Ottó-technikum tanára el­mondta, náluk és még másik három szakközépiskolában kadétosztályok is indultak. A gyerekek honvédelmi alapismereteket, fegyverzettechnikát és többféle szakmai tantárgyat is tanulnak. Rendszeres és szoros kapcsolatot tartanak a Klapka György 1. Páncélosdandárral. Alaki gyakorlatokat, „túléléstechnikát”, térképészetet sajátítanak el, igyekeznek felépíteni a kadétképzést. Alapfokú katonai tudást és szakmát is kapnak a kezükbe a gyerekek.