A Magyar Közút Nonprofit Zrt. listájából kiderül, hogy a beruházások hat útszakaszt érintenek és a fejlesztés összértéke meghaladja a 1,5 milliárd forintot.

A tavasz útfelújítást hoz Rábcakapira: – Tárnokréti felől a templomig újul meg az út több mint egy kilométeren. Már kitáblázták, a szerződés kész – mondta Szabó Ágnes polgármester, aki már várja a munkálatok kezdetét.

Kóbor Attila, Fertőszéplak polgármestere is behatárolta lapunknak, hogy melyik útról van szó, aminek felújítása várhatóan március közepén elkezdődik.

– A településen áthaladó útról, ami a templomdomb aljától a hegykői település irányába újul meg, megközelítőleg 900 méteren – mondta. Sopron és Fertőendréd között ez az utolsó, felújításra váró szakasz és a csapadékvíz-elvezető rendszer kialakítása sem marad el.

A listán szerepel még a töltéstavi bekötőút majd 800 méter hosszan, ahogy Tét-Rábaszentmihály is érintett, itt több mint 2,1 kilométeren aszfaltoznak majd.

Hédervár két szakasza is sorra kerül – tudtuk meg Juhász József polgármestertől. Az egyik a Hédervár–Darnózseli közötti út, a másik Hédervár belterületétől vezet Novákpuszta felé, a bányatóig. – Megvolt a munkaterület-átadás, tavasszal látnak neki a munkálatoknak – tette hozzá a polgármester, s megjegyezte, minden fejlesztést örömmel fogadnak. Az utak állapota pedig ezt meg is kívánja, a Darnózseli irányába tartó is toldozott-foldozott, Novákpuszta felé pedig minden évben végeztek javítgatásokat a közutasok. Ez a két szakasz majdnem eléri a 3 kilométert.

– Ezzel mindegyik kivezető út, sőt, minden belterületi útszakasz portalanított Héderváron – utalt arra, hogy a Magyar Falu Program révén szinte az összes utcájukat felújították. Még egy fontos dologra hívta fel a figyelmet a település első embere, bízik benne, hogy a jó út még nem ad okot arra, hogy a megengedettnél gyorsabban hajtsanak az autósok, figyeljünk egymásra.