A mosonmagyaróvári Piarista Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda a megye kulturális nemzeti értékei közé került. Az erről szóló oklevelet januárban ünnepélyes keretek között adta át Pető Péter, a Győr-Moson-Sopron Megyei Értéktár Bizottság elnöke és Németh Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke Zsódi Viktor iskolaigazgatónak. Az iskolában 1739 óta oktatják a diákokat.

Az utóbbi esztendők legnagyobb kormányzati támogatásával épül meg két év alatt a Moson tehermentesítését és új iparterület feltárását egyaránt szolgáló déli elkerülő út, melynek alapkövét szintén januárban rakták le. A mintegy 6,2 milliárd forintból megvalósuló fejlesztés nyomai már jól láthatóak az érintett területen.

Az UFM Aréna mellett építették meg 777 millió forintból a Mosonmagyaróvári Kézilabda Club Sportegyesület multifunkcionális sportkomplexumát és adták át idén. A több mint ezerötszáz négyzetméteres edzőcsarnok nyolc méter belmagasságú, melyben van szabvány szerinti kézilabdapálya, de mozgatható térelválasztó ponyvával ketté is osztható, lehetőséget adva párhuzamos edzésekre. Az épületben az atléták is helyet kapnak. Az edzőcsarnokot már nagyon várták a Mosonmagyaróvári Kézilabda Club Sportegyesület utánpótláscsapatai. Ahogy a Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület jégkorongszakosztálya is az új jégpályát, melyet év végén vehettek birtokba a sportolni vágyók.

Németh Emma gyógyulásához idén sokan járultak hozzá, a felvételen a kislány szüleivel. Fotók: Kerekes István

Először nyitották meg a tanévet ősszel az Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Karon, mely az egykori pártfogó nevét vette fel.

Az albertkázmérpusztai fogadalmi templomot 125 éve szentelték fel. Ezt ünnepelték meg idén dr. Veres András megyéspüspök jelenlétében. Pályázati forrásokból, közösségi adakozásból és önkormányzati támogatásból újult meg a hegyeshalmi templom és plébániaépület. A munkálatokhoz hozzájárultak a hívek is: záróeseményként advent negyedik vasárnapján dr. Reisner Ferenc általános püspöki helynök ünnepi szentmise keretében áldotta meg a meg­szépült épületeket.

Mosonmagyaróváron és környékén több utat is korszerűsítettek. A Lajta-parti városban fontos csomópontokat is átalakítottak, mintegy egymilliárd forint értékben történtek beruházások.

Sok, szívünkhöz közel álló programon is részt vettünk: újdonságként az I. Szigetközi Aktív Családi Majálison Kisbodakon, de nem maradhatott el a Voluta sem a Mosoni-Duna partján, valamint a Szent István Napok. Egyelőre jövőre az utóbbiak sorsa még kérdéses.

Dr. Veres Andrással ünnepelték az albertkázmérpusztai templom 125. évét.

Ott voltunk a dunakiliti kastély újranyitásán is: vezetett túrán tekinthettük meg a híres gyémántmágnás által 22 éve szülőfalujában emelt épületet.

Fennállása 50. évét ünnepelte idén a Mosonmagyar­óvári Kertbarátok Köre látványos terménykiállítással. Beszámoltunk a szigetközi tájszótár születéséről is, mely év végére már díszkiadásban is elérhető.

Időközi önkormányzati választást is tartottak: így Darnózseli új polgármestere Németh­­né Molnár Andrea lett, míg a képviselő-választáson 12 független jelölt közül választhattak a helyiek, a hat helyre négy korábbi és két új befutó került be. Újrónafő élére is új polgármester került Tóth Mária személyében. Bezenyén pedig népszavazáson mondhattak véleményt a helyiek, hogy épüljön vagy ne új lakópark a településen.

Idén a legtöbb jótékonysági programot Németh Emma javára szervezték. A tündéri mosonmagyaróvári kislányt a Jóakarat hídján keresztül olvasóink jóvoltából mi is támogathattuk, de sok másik szervezet is a lányka és családja mellé állt.