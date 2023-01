Sok szempontból rendkívüli volt az idei év. Két esztendő kihagyás után újra megrendezték a VOLT Fesztivált, áttörték az M85-ös gyorsforgalmi útnál az alagutat, volt két időközi önkormányzati választás, megkezdte működését a Rendészeti Integrált Központ, új parkok és tanösvények jöttek létre, továbbá számos iskola, óvoda és bölcsőde kezdte meg a működését a térségben.

A Halász utcai Szent Anna Óvoda és Bölcsőde belső udvara, ahol a kisgyermekek biztonságban játszhatnak.

Jubileumok

2022-ben ünnepelte 10 éves fennállását a Sopron Balett. A jeles alkalomra kiállítással és nagyszabású gálaesttel készültek a táncművészek, akik egy évtized alatt 14 önálló darabot mutattak be, valamint részt vettek musicalekben, operában és operettben, sőt, prózai előadásokban is. Jubileumot ünnepelt a 25 éves a soproni Szent Imre-templom is, amit dr. Pápai Lajos akkori megyéspüspök 1997. augusztus 20-án szentelt fel. Az évfordulóra ünnepségsorozattal készültek és egy könyvet is összeállítottak az elmúlt negyed század emlékeiből. Ez évben tartották meg a 30. sarródi Ferenczi József Nemzetközi Alkotó- és Művésztábort, rendhagyó módon a Kócsagvárban. A tábor zárásaként hagyományosan kiállítás nyílt az elkészült alkotásokból, de ezen a napon bemutatták a szervezők az elmúlt három évtized emlékeit is. Fél évszázados lett a Nagycenki Széchenyi Múzeumvasút, amit a múlt és jelen fontos pillanataiból választott fotókkal, életképekkel felmatricázott Dmot motorkocsival ünnepeltek meg.

Igazi sopronikummá vált a Pedagógusok Soproni Művelődési Háza, amit 70 évvel ezelőtt alapítottak. Az intézményt 1952-ben hozták létre helyi pedagógusok, azóta számtalan eseménynek, előadásnak és programnak adott otthont. Országos szinten egyedülinek mondható az intézmény, ugyanis elsősorban pedagógusoknak kínál programokat. A Soproni Egyetem botanikus kertje pedig immár száz esztendeje üde színfoltja a városnak. A kert, amit 1922-ben alapított Fehér Dániel professzor, tanterem, kutatólabor, természeti érték és a diákélet színtere.

Sopron térségében két időközi önkormányzati választás is zajlott 2022-ben. Májusban Agyagosszergényben tartottak polgármester- és képviselő-választást a testület feloszlása miatt. A polgármesteri posztért egyedül Radics Attila (Fidesz–KDNP) indult. Júniusban Fertőhomokon volt választás haláleset miatt. A polgármesterségért hárman indultak, a legtöbb szavazatot a korábbi alpolgármester, Radovits Tibor kapta.

De jó is VOLT!

Két év kihagyás után ismét a zenéé és a szórakozásé volt a főszerep a VOLT Fesztiválon. A fiatalok a megszokottnál kisebb területen bulizhattak és két előadó is lemondta a koncertjét, de a közönség így is fantasztikus élményekkel térhetett haza. A fesztivál szervezői azonban úgy döntöttek, hogy 2023-ban nem rendezik meg a VOLT-ot a mostani bizonytalan gazdasági helyzetben. Decemberben Farkas Ciprián polgármester végül bejelentette: Sopron nem marad fesztivál nélkül! A város a SopronFestnek ad otthont április végén.

Két év kihagyás után idén újra megrendezték a VOLT Fesztivált.

Megláttuk az alagút végét

Nyár közepén fontos mérföldkőhöz ért a Sopront Győrrel, illetve az országhatárral összekötő M85-ös autót építése. Elkészült a Fertőrákos–országhatár szakaszon található bécsi-dombi alagút déli járata és megtörtént a járat lyukasztása. Sokak szíve megdobbant, amikor az építők előbb kopogások, majd dübörgések közepette áttörték a gyorsforgalmi út alagútjának bejáratát. A kivitelező egy év alatt szeretett volna végezni a fejtéssel, de a terület tartogatott geológiai meglepetéseket.

Kezdetét vette az új inkubátorház kivitelezése, ami az M85-ös gyorsforgalmi út Sopron-kelet csomópontja közelében kapott helyet. Az út megépítése új távlatokat nyit a város és a térség életében, így az ebben rejlő lehetőségek kiaknázása miatt is szükség mutatkozott egy korszerű inkubátorház kialakítására a vállalkozói szektor, valamint a befektetők részéről. A 2500 négyzetméteres inkubátorházban lesz iroda- és műhelyszárny, illetve az ipari park központi menedzsmentjének a helyiségei és közösségi terei.

Megkezdte működését a Rendészeti Integrált Központ, amit márciusban adtak át. A korszerű bázis lehetővé tette, hogy a rend- őrség és tűzoltóság munkatársai teljesítményükhöz méltó környezetben végezzék mindennapi munkájukat. A mintegy 11.500 négyzetméter alapterületű komplexumban a Soproni Rendőrkapitányság és a Soproni Katasztrófavédelmi Kirendeltség munkatársai mellett az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat és Nemzeti Védelmi Szolgálat területi kirendeltségei is helyet kaptak.

Közelebb a természethez

Számtalan olyan projekt valósult meg Sopron környékén, ami közelebb hozza az emberekhez a természetet. Többek között meseösvény épült Sopronkövesden az Agg-hegyen, ami húsz állomáson át szórakoztatja, mozgatja és helytörténetre is tanítja a gyerekeket és felnőtteket. Megújult a kecske-hegyi kilátó, amelyet a Tómalom és Fertőrákos közötti területen álló korábbi kilátó helyén építettek újjá. Átadták a Balf határában található „Csárda” Természetvédelmi Központot, ami a nemzeti park Fertő tájegységének természetvédelmi őrszolgálati bázisaként és a környezeti nevelésben is szolgál. Elkészült a Sopront és Harkát összekötő, kerékpározásra kijelölt, 4,3 kilométer hosszú erdei-mezei útvonal is, ami egy hiánypótló fejlesztés volt.

Létrehoztak Sopronban egy új közparkot a Koronázó-dombon. A park 8400 négyzetméteren, családias környezetben várja a kikapcsolódni vágyókat. Korszerű világítást kapott a Soproni Parkerdő egyik legkedveltebb része, a 700 méter hosszú Ojtozi sétány, amely csatlakozik a Várisi sétaúthoz, illetve az erdei tornapályának egy szakasza is ezen a nyomvonalon halad. Hogy a lakosság sötétedés után is ki tudja használni az erdei kikapcsolódás lehetőségét, mintegy 41 lámpát helyeztek ki. Új tanösvénnyel is bővült az erdő, ami a Károly-magaslati parkolótól indul és az Erdő Házáig kanyarog, a tematikáját pedig a vadgazdálkodás és vadászat adja.

Fejlesztések a köznevelésben

Megkezdték az Anger-réti sporttelep melletti, Hillebrand utcai bölcsőde építését, ami Sopron legnagyobb bölcsődéje lesz a 84 férőhellyel. A Soproni Szakképzési Centrum két iskolája oktatási termekkel bővült. A vendéglátó-iskola oktatóterme elsősorban a pincér-vendégtéri szakember és szaktechnikus tanulók gyakorlati képzéséhez nyújt segítséget, ahol éttermi vagy kávézói környezetben sajátíthatják el a szakma alapjait. A Handler-technikum pedig három tanteremmel bővült.

Az idei tanévben új, alapfokú művészeti képzés indult a Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskolában. Az intézmény igazán széles képzési palettát kínál: a képző- és iparművészet terén a grafika és festészet alapjaival ismerkedhetnek a diákok, a színművészet területén pedig a dráma és a színjáték rejtelmeiben merülhetnek el. A zeneművészeti ágon zongora, orgona, furulya, fuvola, klarinét, szaxofon, fagott, harmonika, hárfa és hegedű hangszeres képzést kínálnak a magánének és szolfézs tárgyak mellett.

Elkészült szeptemberben a Szent Orsolya-iskolához tartozó új óvoda- és bölcsődeegyüttes a Halász utcában. Az intézmény 72 gyermek befogadására alkalmas. Ugyancsak szeptemberben avatták fel Fertőszéplakon az új, nyolc férőhelyes minibölcsődét. Megnyitották októberben a Harkai Pantzer Gertrud Általános Iskolát, ahol 240 diák tanulhat. Az épületegyüttes új szárnnyal és tornateremmel bővült, így a Soproni Tankerületi Központ által fenntartott iskolahálózat egyik legkorszerűbbje lett, ami 14 hónap alatt készült el. Novemberben átadták az Ágfalvi Váci Mihály Általános Iskolát is.

Leporolták a múltat

Emléktáblát és emlékszobát avattak a 150 éve született zeneszerző, Kárpáti Sándor tiszteletére, aki a család tulajdonában álló malom romantikus környezetében számos zeneművet komponált. A szobákban a művész megannyi személyes tárgya, bútorai és még a zongorája is helyet kapott. Újból megnyitotta kapuit a felújított Ágfalvi Tájház – Heimetmuseum, amit még 1999-ben alapítottak. A tájház, melynek célja a helyi néprajzi értékek, tárgyi emlékek összegyűjtése és megőrzése, egy 250 éves, háromgenerációs családi házban kapott helyet.

Újból megnyitotta kapuit a felújított Ágfalvi Tájház – Heimetmuseum. A felvételen Csoltói József könyvtáros látható.

Búcsút intettünk

A mintegy két évig tomboló járvány után, ami megtépázta a szolgáltatóipart, azt hihettük, hogy fellélegezhetnek az éttermek és a szállodák. Tévedtünk, ugyanis szembesülnünk kellett az energiaválság okozta drasztikus áremelkedésekkel. Ezt pedig számtalan ikonikus szolgáltató nem tudta „lenyelni”, így lakat alá került 39 év után Sopron egyik legrégebbi szállodája, a Hotel Lövér. A bezárást a menedzsment a drasztikus áremelkedésekkel indokolta. A soproni Puskás söröző és étterem tulajdonosainak is fájdalmas döntést kellett hozniuk és 36 év után végleg lehúzták a rolót. A kialakult gazdasági helyzet miatt nem sokkal később a fertőrákosi Puskás is bezárni kényszerült. Hosszú, vívódásokkal telt hetek után a Graben ét- terem tulajdonosai is búcsúz- tak, 33 év után az étterem bezárta kapuit. A zárás mellett döntött még a Rózsakert és a Cafe-Nana is.