Jánossomorja két hosszú és a forgalom szempontjából is meghatározó utcáját hozhatja rendbe ebből. Az egyik a Nándor utca, amely a városközpont tehermentesítő útvonalának fontos szakasza, és sok környéken lakó számára is nagy közlekedési segítség. Itt az út szélesítésére is sor kerül, illetve tovább is megy egy kicsit a felújítás, egészen a Legelő utca Liszt utcai csatlakozásáig. A másik pedig a Várbalogi utca, amely szintén népes és hosszú utca.

A város még soha nem nyert egyszerre ekkora forrást belterületi utak felújítására, ugyanakkor az áremelkedések miatt sajnos kevesebb munka végezhető el belőle, mint a korábbi években. A helyi önkormányzat továbbra is igyekszik megragadni minden pályázati lehetőséget, amely az útfelújításokat célozza, hiszen a lakók számára ez az egyik legfontosabb közügy.

Jánossomorja évek óta szigorú tervezés szerint végzi útépítési és útfelújítási programját. Tavaly összesen hét utcát hozhatott rendbe az önkormányzat, aminek többsége új aszfaltos út építése volt. Mindezekre 147 millió forintot fordíthatott Jánossomorja, amiből 97 milliót fedezett állami fejlesztési forrás. A kisváros korábban már szintén nyert a TOP Plusz más területeket célzó forrásaiból, összesen 380 millió forintot, amiből hat közösségi fejlesztés valósulhat meg két év alatt a városban.

– A mindenki által ismert gazdasági nehézségek ellenére is értékes és jó célokat szolgáló pályázati támogatásokkal fejleszthetjük tovább városunkat a következő években, ami komoly siker a nehéz időkben. E mögött sok munka húzódik meg, amiért számos együttműködő partnert és kollégát is köszönet illet – mondta el Lőrincz György polgármester.