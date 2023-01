Fiatal voltam, jött egy reggel az ihlet, 2007 októbere lehetett. A buktatóknál csak a félelem volt nagyobb! Aztán szépen lassan minden összeállt, és 2008 május 14-én reggel 10 órakor kinyitottam, 11:30-kor már hiányzott egy darab a bal hüvelykujjamról, előző este még be is lázasodtam az izgalomtól. Azóta eltelt 14 év és 7 hónap. Most eljött a búcsú pillanata. Köszönök minden egyes napot, Nektek! Ha akarnék sem tudnék többet írni, nem megy, ezt bocsássátok meg nekem! (...) A Mackó Kuckó 2022.12.31-én végleg bezárt