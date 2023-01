A 2022-ben meghirdetett „Hulladékcsökkentési Hét” elnevezésű akcióban a „Hasznosítsd újra, a textil több élete” elnevezésű akciója első helyezést ért el. A Szentendrén megtartott ünnepségen a díjat Dr. Raisz Anikó, az Energiaügyi Minisztérium környezetügyért és körforgásos gazdaságért felelős államtitkára adta át - írta csütörtökön Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala.

Radnóti Ákos városüzemeltetésért és környezetvédelemért is felelős alpolgármester elmondta:

Nagy büszkeség ez a díj, hiszen rövid idő alatt két rangos elismerést is átvehetett azon a területen, melyért alpolgármesterként felel.

- Legutóbb országos szakmai díjat nyertünk a Virágos Magyarország pályázaton, ahol Győr „Országos Arany Rózsa” díjat kapott, most pedig a 2022. évi Európai Hulladékcsökkentési Hét magyarországi programsorozatában, közigazgatási szerv/hatóság kategóriában értünk el első helyezést - mondta Radnóti Ákos.

- Mint a legutóbbi díjnál is, itt is szeretném megköszönni minden kollégának, aki részt vett ebben, természetesen a Környezetvédelmi Bizottság elnökének, Dr. Szálasy Lászlónak, illetve a Környezetvédelmi Osztály vezetőjének, Herman Etelkának, és szeretném megköszönni a lakosságnak is az együttműködést. Örülök, hogy ezen a területen jól teljesítünk, cél az, hogy továbbra is eredményesek legyünk a városüzemeltetésben”- mondta az alpolgármester.