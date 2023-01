– A tervek szerint az északi alagútjáratban jövő hét végén ér össze a két irányból zajló fejtés – tudtuk meg Kerékgyártó Attila projektvezetőtől. Azt is elmondta, előreláthatólag a 600 méteres alagútszelvény körül várható a találkozás.

A déli járatban megindul a végleges szerkezet betonozása. A nyári lyukasztás után az első és legfontosabb feladat az alagút kitisztítása, profilozása, valamint az ellenbolt betonozása volt, amely az első vészátjáróig már el is készült. Itt már zajlanak a szigetelési munkák, négy blokk szigetelése elkészült.

A vasszerelés is elkezdődött, ezzel a munkával két blokkban vannak készen – számolt be a részletes munkálatokról a Magyar Építők. Mint a portál írja, a fogadófelületet elkészítették a betonozáshoz, ami azt jelenti, hogy az első zsaluzókocsi összeállítása befejeződött. Az alagútban alkalmazott géplánc első tagja a szigetelőkocsi, amiről a finom profilozást is lehet végezni, ezt követi egy nagy méretű vassze­relő kocsi, ez profiljában már követi az alagút szerkezetét. A következő gép egy zsaluzókocsi, amely egy hatalmas, 130 tonnás, hidraulika által mozgatott szerkezetként vasúti sínen halad előre. A géplánc zárórészeként a negyedik kocsi a beton utókezelését végzi el.

A tervek szerint a zsaluzókocsi hetente 2–3 blokkot halad előre. – Ahogy beáll, kibetonozzuk az adott szakaszt, két nap múlva pedig szakítunk, ekkor elválik a betontól a palást, majd előbbre toljuk a zsalukocsit. A különböző lámpák, ventilátorok védőcsövei, kötődobozok, vezetékek és szerelvények bebetonozásra kerülnek, így nagyon körültekintően kell eljárni mind a tervezés, mind a kivitelezés során – nyilatkozta a portálnak a projektvezető. Hozzátette, az északi járatban a téli leállás után már csak mintegy 50 méter marad a fejtésből.