– Nemcsak a mindennapos testnevelés keretében, de a szünetekben is igénybe veszik az iskola udvarán található új sporteszközöket a diákok. Hozzájárul ahhoz a célunkhoz, hogy a gyerekek minél többet mozogjanak. Nagy örömmel használják, a tanulók nevében is köszönjük az egyesület támogatását – mondta a Kisalföldnek az intézmény igazgatója, Kőszegi-Németh József, aki arra is emlékeztetett, hogy ősztől „aktív iskola” lett a beledi.

A program keretében túrákat, országhatáron túli kirándulásokat is szerveznek a tanulóknak és családjaiknak. Az intézményvezető felidézte, hogy két alkalommal is meglátogatták az ausztriai hintaparkot, külön az alsó és felső évfolyamosok, valamint egy túra keretében voltak a soproni Károly-­kilátónál.