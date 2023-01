Szalontay Judit (1947-2023)

"Megdöbbenve kaptuk a hírt, hogy múzeumunk első igazgatója, majd’ 40 éven keresztül meghatározó alakja, Szalontay Judit hajnalban egy tragikus balesetben elhunyt.

Judit 1947. július 15-én született Győrben, tanulmányai, pályája is odakötötte 1969-ig. Ekkor a győri Xántus János Múzeum igazgatója, Dávid Lajos Csornára helyezte néprajzi gyűjteménykezelőként. Néprajzi expedíciókkal és szisztematikus gyűjtéssel létrehozta és rendszerezte a múzeum törzsgyűjteményét, majd felállította a folyamatosan megújuló, majd 1990-ben Nívó Díjat is elnyert állandó kiállítást. Múzeumunk számára egyre nagyobb tereket épített be időszaki kiállításokkal, és emellett számos szakmai konferenciát is szervezett. Elindította a Múzeumi Füzetek kiadványsorozatot, de emellett konferenciaköteteket, vezetőket, népszerűsítő kiadványokat is megjelentett, hogy mindezzel egyre intenzívebben kapcsolódjon be a Csornai Múzeum a szakmai közéletbe. 1989-ben a premontrei visszaköltözés során építő jellegű együttműködést alakított ki a rend apátjával, Horváth L. Ödönnel. 1990-ben a Csornai Gyűjtemény tájmúzeumi címet nyert, V. Szalontay Judit múzeumigazgatóvá lett. Munkásságának elismeréseként 1991-ben Barkóczi-, 1999-ben Csorna Városért-, 2000-ben Móra Ferenc-, 2003-ban Ikvai-, 2018-ban Bél Mátyás-díjat vehetett át, vezetésével a Múzeum 2000-ben az Év Múzeuma pályázat különdíjasa lett. 2007-ben a visszaminősítések második hullámával összefüggésben vonult nyugdíjba, ám a néprajztudományt továbbra is hivatásának tekintve aktív maradt. Szűkebben vett kutatási területe a vallási néprajz és a népviselet, illetve a rábaközi hímzések formavilágának elemzése volt.

A mai megrázó hír után különösen fájó bemutatni azokat a kultikus textileket, amelyekkel több tanulmányában is foglakozott. A muzeológusok hisznek abban, hogy a kutatott tárgyak örökkévalósága némiképp őket is éri, ha a műtárgyakat nézzük, halványan felsejlik kutatójuk arca is, aki – ahogy Judit fogalmazott egy általa szerkesztett kötetben - a tárgyakhoz jelentést tesz. Juditra emlékezve ezért nem találhatunk méltóbb formát, mintha alaposan megszemléljük a gyolcsos tótok által a Felvidékről behozott lepedőket, illetve ezek csornai lenyomatát, a leghosszabb élettartamú, több generációs kultikus textileket. Az első bemutatott darab egy lepedőbetét részlete, melyen fehér vagdalásos háttér előtt erősen fakuló, de mégis a feltmadást örökké hirdető vörösbarna-aranysárga kakasok láthatók, azsúrsorral, csipkeszegéllyel (CsM N 91.5.1.). A második darab egy halottas lepedő ritka épségben fennmaradt példánya, melyen a tót és a helyi hagyományok egymásmellettisége figyelhető meg. A motívumrendszer életünk összetettségét, ésa feltámadásba vetett hitet fogalmazza meg a vagdalásos mintájú kakassal, kakasfiakkal lehajló kehellyel, és a szabadrajzú tulipánokkal (CsM N 97.4.1.).

A két halottaslepedő mellett Mécs László egyik, Judit által a megyei napilapban is bemutatott versével búcsúzunk alapító-muzeológusunktól, akinek emlékét minden kiállításunk őrzi, a lelkesedése, elhivatottsága mindannyiunknak példaértékű marad.

Judit, az évtizedeken keresztül csodált fakulón is ragyogó csillagok és madarak kísérjenek utolsó, nehéz utadon, nyugodj békében!"

Munkatársaid