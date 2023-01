- Mi ezt a szolgálatot Jánossal majdnem nyolc évig ,,főállásban" vittük. Mostanra elfáradtunk, ezért már kevésbé leszünk jelen a napi munkában, de maradunk a szolgálat irányítói, felügyelői - mondta Márta, aki hálás mindazoknak, akik az elmúlt időszakban segítették a tevékenységüket. Úgy fogalmazott, mindig felismerte a körülötte élők szükségeit, és megragadta a lehetőséget, hogy másokon segítsen. Amikor a Baptista Szeretetszolgálat Cipősdoboz akcióját szervezte rájött, hogy Sopron egy gazdag és adakozó város. Rengeteg ajándékot tudtak továbbítani a helyi rászorulóknak, valamint Magyarország szegényebb vidékei felé és a határon túlra is.

- Az életemben 2014-ben lezárult egy korszak, eljöttem a Nyugat-Magyarországi Egyetemről és kerestem az utamat. Nagyon figyeltem Isten vezetésére, két igevers is megragadott, az egyik így szól:,,Az éhezőnek adj enni, a ruhátlant ruházd fel". Az év karácsonyán Isten hangosan szólt hozzám, hogy mostantól a neved Tábita. Tábita egy szegényekért munkálkodó asszony volt. Munkát keresve jelentkeztem a Baptista Szeretetszolgálathoz, hogy a nyelvtudásomat és a pályázatírói tapasztalataimat hasznosítsam. De nem ezen a területen volt rám szükség. Felhívott Kondor Attila, a Baptista Pontokat országosan koordináló munkatárs, hogy alakítsunk Sopronban egy adománypontot, hiszen itt a Nyugat-Dunántúlon nem volt ilyen. Ő nemcsak személyes példáján keresztül bátorított, hiszen egy nemzetközi cég ügyvezetői posztját cserélte fel a szerény munkára és jövedelemre, hanem segített az üzemeltetés feltételeinek a kialakításában is - beszélt az indíttatásról Márta.

- A Rákóczi utcai gyülekezeti épületben kezdtünk 2015-ben, ekkor szereztem meg a közvetlen adományozási tapasztalatokat sok öröm és csalódás mellett. Majd átköltöztünk a Várkerület 43. alá, amit az önkormányzat nagyon jutányos bérleti díj mellett bocsátott a rendelkezésünkre. Ekkortól jártam át a Jótékonysági Bazárba két-három kenyérért, mert az éhes emberek gyakran betértek hozzám, akiknek a jó szó mellett az egy-egy szelet zsíros, vagy májas kenyér hagymával, paprikával és egy forró teával sokat jelentett. 2016. júliusában hoztuk el a kismartoni (Eisenstadt) Vöröskereszttől először az ottani osztás után megmaradt pékárut és tejterméket, emellett az Árvácska Alapítvány, a Magyar Élelmiszerbank Egyesület élelemfelajánlását is tovább adtuk helyben és vittük az ország távolabbi részeire. János végig mellettem állt, ez kettőnk szolgálata volt, hiszen nélküle nem sikerült volna megmozgatni azt a több tonnányi élelmet és adományt, amit az évek során hoztunk és vittünk - mesélt a gyülekezetnek az elmúlt időszakról Márta, majd a gyülekezet és az önkéntesei felé is tolmácsolta háláját. Kiemelte Éliás Évát, aki a kezdetektől támasza volt a Baptista Ponton. Most ő vállalta, hogy tovább működteti a boltot másik három elkötelezett segítővel: Csukáné Évával, Birsen Yildirimmel és Gáll Évával. Azon vannak, hogy a bolt letisztult, szűkebb profillal, de a jövőben is fogadjon és továbbítson adományokat, kiszolgálja a szükségben lévőket.