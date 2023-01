Egy 1968-ban, a falujáról íródott Kisalföld-cikket osztott meg közösségi oldalán Takács Lajos, Dénesfa polgármestere. Elődje, Jaksics József tanácselnök nyilatkozott, nem éppen fényes képet festve a településről. Csendes a falu, „hideg és elhagyott” – jellemezték az 1968-as Dénesfát. Takács Lajost arra kértük, vesse össze a mostani helyzettel az akkori jelentést.

– A tanácselnök nem néhány éves folyamatokról beszélt 1968-ban, hanem a második világháború utáni negyedszázad következményeiről – hívta fel a figyelmet Takács Lajos. – A grófi család elűzése, a téeszesítés, a központosítás mind okai voltak annak, hogy üresnek és elhagyottnak látták a községet. Pedig akkor még 820-an laktak Dénesfán. Sajnos, az elnéptelenedés később sem állt meg és jelenleg 420-an vagyunk, de azt azért nem mondanám, hogy elhagyottan.

A lélekszám a felére esett, de nem széledt szét a nép

Az újságcikkben arról esik szó, hogy nem építkeznek a fiatalok, a falu népe elszéledt. A polgármester szerint ez már nem így van. „A helyi fiatalok itthon maradnak. Az önkormányzat minden, Dénesfán otthont teremtő családnak 300–300 ezer forint támogatást ad, tavaly négyen is kaptak” – jegyezte meg.

A munkaügyi helyzetről 1968-ban leírták: sokan dolgoznak a téeszben, a vasútnál, az állami gazdaságban, a répcelaki tejüzemben és a szénsavgyárban. „A tejüzembe és a szénsavgyárba manapság is sokan járnak át Répcelakra. A téesz jogutódja is ad munkát a helyieknek, de jó néhányan ingáznak Ausztriába is. És persze a kastélyban a betegotthon is foglalkoztat falubelieket” – fejtette ki Takács Lajos.

Később arra panaszkodott a tanácselnök, hogy a központosítás miatt egyre kevesebb pénz jut Dénesfára. Némi villanyvezetékre futotta csak 1968-ban. „Az utóbbi években nagyon jó irányba indultunk el. A Magyar Falu Program a helyben jelentkező igényeket elégíti ki, tehát amire szükségünk van, ahhoz kapunk támogatást” – vélte a polgármester. Az 1968-as nyilatkozatát azzal zárta a tanácselnök, hogy mindössze egy pedagógus és a pap jelenti az értelmiséget a faluban. „Mit keressen itt a fiatalság?” – tette fel a kérdést.

– Ezt a problémát nem sikerült megoldanunk, sőt! Ma már egy pedagógus sem él a településen és önálló papunk sincs – jelentette ki Takács Lajos.