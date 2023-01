Többek között olyan kérdésekre kerestük a választ Kajdi Zsuzsanna mentálhigiénés szakemberrel, mint: Mitől nem lesz egy véleménykomment személyeskedő vagy gonosz, és hogyan kerülhetjük el, hogy másokat minősítsünk? Mi a helyzet azokkal a kommentelőkkel, akik úgy gondolják, nem bántanak senkit, csak a véleményüket írják le?

Hallgassa meg itt!

Kajdi Zsuzsanna szerint a pandémia és a bezártság hatása, hogy egyre többen az online tér felé fordultak, ha véleménynyilvánításról van szó. Ezeknek a hangvétele pedig egyre durvább, agresszívabb vagy bántó. – A személyes kommunikáció esetében sem gondolkodunk el azon, hogyan hat ránk a másik mondanivalója és erre miként reagáljunk. Ugyanígy az online térben sem gondoljuk át, milyen reakciót adjunk egy megnyilvánulásra. Sokkal gyorsabban kontrázunk, mert nem szemtől szemben látjuk a másik felet – mondta el a szakember.

– Míg a személyes kommunikációnál észleljük a nonverbális jeleket, amelyek finomhangolják a beszélgetést, az online térben ez nem működik. Az arctalan és névtelen vagy ál­profi­loknál pedig még az a gát sincs meg a negatív vélemény megformálásánál, ami máshol visszatartó erő lehet – ­vilá­­gí- tott rá.

Kajdi Zsuzsanna beszélt az érzelmi határvonalakról is. – Mielőtt bármit írnánk, jó lenne elgondolkodnunk, hogy mi az, ami nekünk fáj vagy nem esne jól. Ha megtanuljuk, hogyan legyünk érzékenyek mások irányába, és ezt megpróbáljuk rutinszerűen beépíteni a kommunikációnkba, máris többet tettünk magunkért.

Hangsúlyozta: a verbális és az online bántalmazás is ugyanúgy fájhat, mint a fizikai agresszió. Kitért arra is, hogy mi a különbség a vélemény és a személyeskedés között. A szakember szerint nem mindegy, hogyan nyilvánítunk véleményt, a következményekkel számolni kell. Az építő kritikáról azt mondta, hogy ellentmondásos fogalom, és sokan vitatják, létezik-e valójában ilyen. A szakember számos tanácsot, tippet is adott: – Használjuk Szókratész hármas szűrőjét, amit még 2500 évvel ezelőtt fogalmazott meg. Tegyünk fel magunknak három kérdést. Az, amit mondani akarunk, igaz-e? Ezt jó szándékból mondjuk-e? És van-e valami haszna a mondanivalónknak? Ha bevezetjük a véleménynyilvánítás előtt ezt a hármas szűrőt, és végiggondoljuk a válaszokat, kisebb eséllyel csúszunk bele abba, hogy mást megbántunk – fejtette ki Kajdi Zsuzsanna.