A község gazdálkodására is befolyással voltak az előre nem látható, váratlan helyzetek, kedvezőtlen gazdasági hatások. A körülmények megnehezítették a dolgunkat, de összefogással, odafigyeléssel igyekeztünk úrrá lenni a helyzeten

– fogalmazott faluja tavalyi évéről Visy László, Rábapordány polgármestere. Hozzátette: a gondok ellenére szép eredményeket tudott felmutatni a község.

– Elsőként mindenképpen a helyiek összetartását, az erős civil életet emelném ki – fogalmazott. – Nagyon fontos számomra, hogy mindig sikerül közös erővel megoldást találnunk, ha valamilyen feladat kerül elénk. Így tudtunk szállást adni kárpátaljai menekülteknek, így szerveztünk különböző rendezvényeket, így segítettünk, ha szükség volt rá. Ebben az évben vélhetően még lesznek hasonló problémáink, de bízom a rábapordányiakban.

Az eredményekről elmondta: hosszú idő után ismét van saját háziorvosa a településnek. A Magyar Falu Program segítségével fel tudták újítani a szolgálati lakást és az orvosi rendelőt, illetve új eszközöket is vásároltak. És ami a számokat illeti: tavaly összesen 79,5 millió forintnyi pályázati támogatás érkezett a faluba. Többek között 54,4 millió a községháza felújításának harmadik ütemére, 15 millió falubuszra.

A fejlesztések közül Visy László kiemelte a Rábapordányt Árpással összekötő út felújítását, a polgármesteri hivatal rekonstrukcióját, a Szabadság utca burkolatának javítását, a temetői út aszfaltozását. Szabadidős játékok kihelyezését, a játékpark fejlesztését, az Egészségház felújítását, mely hamarosan befejeződik.

– 2019-ben 65 millió forintot nyertünk bölcsőde építésére. A kivitelezésre kapott legkedvezőbb ajánlat is azonban meghaladta a 170 millió forintot. Többlettámogatást igényeltünk, bízunk a kedvező elbírálásban. Tavasszal folytatjuk pályázatos fejlesztéseinket, a Béke utcában járdát építünk, a ravatalozót felújítjuk, ahogy az óvoda utcai kerítését is. A polgármesteri hivatalba folyamatosan érkeznek az új bútorok, a felújítási munkák is folyamatosak. Így rövidesen kívül-belül megszépült létesítményben fogadhatjuk a helybelieket – foglalta össze Visy László.