– Jelenleg 209-en járnak óvodába, az utóbbi időben sok kisgyermeket nem tudtunk felvenni az intézménybe. Az ide költöző családok igényeit viszont ki kell szolgálnunk, ezért döntöttünk úgy, hogy pályázatot adunk be a bővítésre – fogalmazott lapunknak Pulai Nikoletta, Győrzámoly polgármestere. Hozzátette: önkormányzati konyhát is működtetnek, ami jelenleg 150 adag étel kiszolgálásra alkalmas. Munkatársaik az utóbbi években közel ötszáz adagot juttattak el óvodásoknak, bölcsődéseknek, iskolásoknak, helyi időseknek. Ezt a konyhát jelenleg az óvoda épületéhez kapcsolódó épületszárnyban üzemeltetik.

Pályázati támogatással egy új, közel hétszáz négyzetméteres épület készül el, ebben kap helyet az új konyha, ami már hétszáz adag étel elkészítésére lesz alkalmas. Az épületbe üzlethelyiségeket is terveztek, valamint két szolgálati lakás is lesz benne. Emellett egy közösségi teret is létrehoznak, színpaddal. A régi konyhából pedig óvodai csoportszoba lesz, természetesen teljes átalakítással.

– Az óvónőhiányt mi is megéreztük, volt, hogy nem tudtunk új munkatársat felvenni, mert szolgálati lakást kért volna, de azt nem tudtunk biztosítani. Most hosszú távra megoldódhatnak ezek a problémáink. Az új, modern felszerelésű konyha kiszolgál majd minden helyi intézményt, ideértve az általános iskolát is, az óvodánk pedig tízcsoportosra bővül. Az épület modern lesz, napelemekkel, hőszivattyúval felszerelve, de küllemében a falusias jelleget tükrözi majd – mondta el a polgármester.

Az önkormányzat a sportcsarnok mellett megvásárolt egy területet, ezzel könnyen megközelíthetővé teszi majd az új épületet. A tender összegének nagy része az új épület felépítését fedezi, kisebb részéből pedig a régi óvoda épületét alakítják át.

– Településünknek nem volt még ekkora összegű nyertes pályázata. Az iskola bővítésére 2010-ben nyertünk háromszázmillió forintot. A teljes projekthez szükséges önrészt is tennünk, de nagyon örülünk annak, hogy a pályázat nyert. Hamarosan megkezdődhet a közbeszerzés, legkorábban áprilisban indulhat a kivitelezés – zárta szavait az elöljáró.

Győrzámoly a jövőben is pályázatokra támaszkodna, az elsődleges terveik között szerepel még útaszfaltozás és -felújítás. Tavaly két kilométer kapott aszfaltot, ez öt új utcát jelentett.