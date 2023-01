A Miniszterelnökség hétfő esti közleménye szerint a kormány közel 44 milliárd forint értékben a tízezer lakos feletti városok és fővárosi kerületek energiaár-emelkedés miatti támogatásáról döntött. A települések anyagi helyzete, energiabeszerzési szerződéseik, alapvető intézményeik fűtési, világítási rendszere jelentősen eltérő – írták. Hozzátették: a támogatásért cserébe mindenkitől takarékosságot kérnek, ezért az érintett önkormányzatok tervet készítettek a lehetséges energiamegtakarítási lehetőségekről.

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter 138 városi és 17 kerületi önkormányzat részére csaknem 44 milliárd forint támogatást jelentett be. Vármegyénkből Győrnek 254.045.587, Mosonmagyar­óvárnak 428.469.122, Sopronnak 485.683.581 forintot ítélt meg. A legtöbb pénzt – hárommilliárd forintot – Debrecennek ítéltek meg, egymilliárd forint feletti összeget kapott Kecskemét, Pécs, Miskolc, Szeged és Nyíregyháza. A vármegyei székhely Győrnek mindössze 254 millió jutott, feleannyi, mint a másik két városunknak.

Megismernék a döntés hátterét

– Még ki kell elemeznünk a számokat, meg kell ismernünk a döntés hátterét és meg kell néznünk, milyen adatok alapján dönthettek a támogatás mértékéről, akik ezt a javaslatot terjesztették a kormány elé. Ugyanakkor az sem titok, hogy meglepetéssel olvastuk a megítélt összeget, hiszen nem tudjuk, mi alapján kaptunk pont ennyit – kommentálta a Kisalföldnek a hírt dr. Dézsi Csaba András, Győr polgármestere. – Le kell szögeznem: minden támogatás jól jön, ezt is megköszönjük. Ezt a döntést kétféleképpen lehet értelmezni. Vagy nagyon jól gazdálkodtunk, és mindig az kap kevesebbet, aki jól gazdálkodik, vagy pedig az adatszolgáltatások alapján azt a következtetést vonták le, hogy ennyi segít rajtunk, ami nagyjából hasonló összeg, mint amit a hozzánk hasonló kvalitásokkal bíró Székesfehérvárnak is megítéltek.

Egy biztos, Győrben a jövőben is csak addig nyújtózkodunk, ameddig a takarónk ér! A legfontosabb szempont pedig továbbra is a munkahelyek megtartása lesz.

Jól jön a pénz

– A brüsszeli szankciók Sopronra is óriási terheket rónak. Ebben a nehéz helyzetben is számíthatunk azonban a magyar kormányra, hiszen közel félmilliárd forintos támogatásról döntött városunk javára. Nagy segítség ez a mostani energiaválság idején, amikor a város biztonságos működése és a költségvetés egyensúlyának megőrzése a legfontosabb feladatunk – kommentálta a rezsitámogatásról szóló hírt Farkas Ciprián, Sopron polgármestere.

Lehetnek útépítések is

A mosonmagyaróvári önkormányzat képviselő-testületének legutóbbi, tavaly decemberi ülésén még az hangzott el, hogy a jelentős rezsiköltség-emelkedések miatt elmaradhatnak a fejlesztések és a nagyrendezvények a Lajta-parti városban 2023-ban. A több mint 428 millió forintos állami támogatás jelentős mankó a településnek, de nem fedezi a közel másfél milliárd forintra tervezett többletkiadást.

– Még ezzel az állami támogatással is át kell csoportosítanunk a beruházásainkat, és a tartalékainkból is fel kell használnunk. Január a számítások időszaka lesz, a rezsiköltségeinket is újra kell számolnunk. A távhő ára a felére csökken, és egyelőre néhány további szám is hiányzik, s az új rezsiszámláinkat is látnunk kell, eddig a legrosszabb forgatókönyvvel kalkuláltunk – emelte ki érdeklődésünkre Árvay István mosonmagyaróvári polgármester. Hozzátette: ugyan az útépítések elhalasztására készültek, de több tervvel is rendelkeznek, így azok költségei még beemelhetőek a költségvetésbe. A Kisalföld azon kérdésére, érintheti-e a pluszforrás az egyébként szintén elhalasztott idei városi nagyrendezvényeket, a településvezető azt mondta, elképzelhető, hogy a Szent István Napokat mégis megtarthatnák.