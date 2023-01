Régóta tervezett beruházás valósult meg Árpáson: a falu központjában elkészült az új községháza. Az épület évekig állt üresen, mivel eddig az önkormányzat számára nem állt rendelkezésre az anyagi forrás a fejlesztéshez. A Magyar Falu Programon keresztül érkezett az állami segítség és támogatás, amely meghaladta az 50 millió forintot.

Szabóné Kovács Alice, Árpás polgármestere lapunknak elmondta: az ingatlan műszaki átadása megtörtént, a külső felújítással végeztek a szakemberek, még a belső terek berendezése van hátra. Várhatóan tavasszal költözik át a polgármesteri hivatal.

– Új épületünk gázfűtéses, mivel a rekonstrukció megkezdésekor még nem tudhattuk, hogy az energiaárak ilyen kedvezőtlenül alakulnak. Ezért tavaszig a régi helyünkön maradunk, gondolkodunk a fűtésrendszer bővítésén, és szeretnénk áttérni egy gazdaságosabb és olcsóbb megoldásra – fogalmazott a polgármester. Hozzátette: az épület tetőterében egy szolgálati lakást is kialakítottak, továbbá az udvarban két garázst is építettek.

– Most a közös önkormányzati hivatal egy munkatársa költözik be a lakásba, és a későbbiekben is hasonló, azaz „közszolgálati céllal” szeretnénk hasznosítani – jegyezte meg Szabóné Kovács Alice. Az idei esztendőről, a várható lehetőségekről kifejtette: takarékos gazdálkodásra készülnek. Az Erzsébet utca aszfaltozására nyertek támogatást, ezt a beruházást mindenképpen elvégzik.

Persze elképzelések és tervek vannak Árpáson is. – Szeretnénk további utakat és járdákat építeni, ezekhez majd pályázatot nyújtunk be. A közelmúltban eszközök beszerzésére kaptunk támogatást, melyekkel a közterületeket tartjuk karban. A gond az, hogy a közmunkaprogramban a létszám lecsökkent, férfi jelentkező pedig nincs.