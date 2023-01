Tavaly szeptember 21-én az eltűnt villanyszerelők tárgyalásán meghallgatta a Győri Törvényszék azt a pénztárosnőt, aki tanúvallomást tett, miszerint: az M. Zoltán eltűnése utáni napokban É. Imre vádlott nagy mennyiségű hipót és gyorskötő cementet vett nála a festékboltban. Dr. Takács Róbert ügyész É. Imre beleegyezésével indítványozta, hogy a rendőrök megkeressék az említett 8 liter hipót, és lefoglalásuk után kivizsgálják, hogy ezeket valójában 2018 áprilisában vásárolták-e az érintett festékboltban. Ugyanis a vádlott azt állította, ezeket letartóztatása miatt nem tudta felhasználni és a mai napig a pincéjében állnak felbontatlanul. Legutóbb ennek a vizsgálatnak az eredményét is ismertették.

– A vádlott rendszeresen – volt, hogy naponta – vásárolt nálunk, jól ismertem. Az M. Zoltán eltűnése utáni napokban nagy mennyiségű (8 liter) hipót és 2 zsák, 5 kilogrammos gyorskötő cementet vásárolt sietve – mondta el még szeptemberben a győri festékbolt pénztárosa a bíróságon. – Először nem tűnt furcsának, de később olvasva a híreket, gondoltam, hogy köze lehet a mosonmagyaróvári villanyszerelő eltűnéséhez, és feljelentést tettem. A rendszerünket átnézve kiderült, hogy korábban soha nem vásárolt hipót, csak az építkezésekhez szükséges alapanyagokat – fejtette ki a nő.

É. Imre akkor erre úgy reagált, hogy azt a 8 liter hipót sosem használta, mert letartóztatták, és a flakonok azóta is az egyik pincéjében vannak. Azt mondta, egy ausztriai kigyulladt kínai étterem kitakarítására vette. Ekkor még szorgalmazta az ügyész indítványát, hogy a rend­őrök lefoglalhassák a hipókat és kivizsgálhassák az eredetüket.

Vidákovich Gábor alezredes az egy hete megtartott tárgyaláson ismertette a rendőri intézkedés részleteit, amiből kiderült, hogy a vádlott fia már várta a nyomozókat. Az említett hipókat a rendőrök ott találták meg, ahol É. Imre mondta, hogy hagyta. Láthatóan évek óta ott állhattak a lépcső alatt a flakonok, rendesen belepte a por és a pókháló is. A kupakokon azonban tisztán olvasható volt a sorozatszám alapján, hogy mikor gyártották és meddig felhasználható.

É. Imre és a pénztáros vallomásából kiderül, valamint a vásárlás után maradt számlán is látható, hogy a vádlott április első napjaiban, közvetlenül M. Zoltán eltűnése után vásárolta a 8 liter hipót. Azonban a pincéjében fellelt flakonokat ugyanaz év júniusában gyártották, tehát már jóval azután, hogy letartóztatták É. Imrét.

2018. július 1. napjától hatályos az új büntetőeljárási törvény, ami többek között azt is rögzíti, hogy a gyanúsítottnak joga van minden nyomozati iratot megkapni. Ennek köszönhetően É. Imre a börtönben hozzájutott a festékbolt pénztárosának tanúvallomásához is. – Így bentről értesíthetett bárkit, hogy vásároljon hipót. Azonban négy éven át egy szót sem szólt erről a nyomozóknak, kivárt, de láthatóan alaposan megtervezte, hogy egyszer majd előhozakodik ezzel. Lehetett volna szerencséje is, ha még abból a gyártmányból vásárol a megbízottja... A trükkje pont visszájára sült el – fogalmazott M. Zoltánné Márti.

É. Imre ekkor kapta meg a fizikus szakértő azon szakvéleményét is, amiből kiderül, hogy a kezén tűzfegyverből származó gyúelegyet találtak, ekkor állt elő azzal a vallomásával, hogy fekete ruhások letérdeltették, a kezét a tarkójára kellett tennie, és amikor átlőttek a feje felett, akkor szállhatott a lőpor a kezére.

Február végén folytatódik a tárgyalás, amin újabb bizonyítékokat ismertetnek. Hamarosan sor kerülhet a személyes, helyszíni bejárásokra, március 31-én lesz öt éve, hogy M. Zoltán eltűnt É. Imre ikrényi telkéről.