A napokban ünnepelte a Patak család a legkisebb gyermekük, Nara egyéves születésnapját.

A kicsi lány 840 grammal jött világra, de nagyon élni akar: túl a kilencedik műtéten szerencsére már jobban van.

Boldogan fogtak új életbe Dunakilitin Patakék 2021-ben: családi házat vásároltak, szépítgették. Patakné Tóth Vanda férjével két gyermeke – egy 13 éves kislány és egy 4 éves fiú – mellett egy újabb családtag érkezésére számított a felújított, szép otthonba. Egy magzat elvesztése után tovább reménykedtek, és nagy volt az öröm, amikor a fiatalasszony újra várandós lett.

A felvételen édesanyjával, Vandával és testvéreivel, Noéval és Nikollal.

94 nap a kórházban

– 2021 decemberében, 24 hetes terhességem idején az egész családunk elkapta a Covidot, a férjem dolgozni nem tudott. Tavaly január 4-én megindult a szülés. Bementünk a mosonmagyaróvári kórházba, ahonnan rohammentő vitt Győrbe. Este megszületett a lányunk, Patak Nara 840 grammal, akinek életéért három hétig küzdöttek, úgy, hogy közben két agyvérzése is lett. De a lányom élni akart! – kezdte történetüket az édesanya.

A bajok sora még csak itt kezdődött. A kislány 94 napot töltött a győri koraszülöttosztályon, míg édesanyja is kétszer kórházba került, és műtötték is, ami alatt az édesapa sem tudott dolgozni. Nagyon megterhelő időszak volt ez, lelkileg, fizikailag és anyagilag is. A család mellé állt a Kisalföld alapítványa is, a Jóakarat hídján keresztül 200 ezer forinttal segítettük Patakékat.

A kis Narára még vizsgálatok és fejlesztések várnak. Édesanyja, Vanda bízik benne, hogy megtanul járni és beszélni is.

Nara már lépeget

– Nara a napokban ünnepelte egyéves születésnapját. Szerencsére már jobban érzi magát – osztotta meg az örömhírt az édesanya. Az aprócska lány a kilencedik műtétén van túl. Legutóbbi találkozásunk óta mindkét felére shuntot kapott, ami az agyvizét elvezeti. Ezeket egyébként egy életen át viselnie kell Narának.

– Havonta járunk kontrollra Budapestre, és az egyéves MR vizsgálat mellett február 24-én ultrahangvizsgálaton nézik meg állapotát. A műtétek miatt elmaradtunk a gyógytornákkal, de ezeket is szeretnénk heti kétszeri alkalomra beiktatni. Nara egyébként már lépeget, ha fogjuk a kezét, szépen tartja magát, de még nem fordul át egyedül. Bízom benne, hogy meg fog tanulni járni és beszélni is. Célunk, hogy a későbbiekben a Borsóházba is eljárjunk az intenzív fejlesztésekre – fűzte hozzá Vanda, aki ezúton is köszöni a sok támogatást. Karácsonykor a mosonmagyaróvári Greiner Bio One állt a család mellé. A Patak család tervezi, hogy megválik dunakiliti otthonától, hogy Mosonmagyaróvárra költözzön a kislányuk miatt.