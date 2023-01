Javában zajlik az építkezés a Győrben a Bástya utcában és az Újkapu utca kereszteződésében, elkezdődött a Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda felújításának második üteme. A tervek szerint 2024 márciusra fejezik be az átalakításokat, ami 4,6 milliárd forintból valósul meg.

Olvasói fotónkon látható, hogy egyre több munkagép dolgozik a munkaterületen. Elkezdték az iskolaépület külső burkolatának bontását is, ami miatt most már nem csak a jármű-, de a gyalogos forgalom is korlátozott a Bástya utcában ideiglenesen.

A munkagépek miatt az utca egy részét le is zárták, bár olvasónk szerint elég érdekes módon, hiszen a szalag mögött még két lakóépület található, aminek garázsát rendszeresen használják az ott lakók.