Ez a hetedik alkalom, hogy a Szent Egyed Közösség meghívására Rómában főz a rábaközi egyesület. A közösség olaszországi konyháján a főzőcsapat, kiegészülve Hámori György polgármesterrel, Németh Sándorral, Peka Tiborral és Molnár Lászlóval pénteken, azaz vízkereszt napján látja vendégül a város szegényeit. Erről a későbbiekben szintén beszámolunk.

Két különleges látogatás is tettek, miután szerdán megérkeztek Olaszország szívébe. Hámori György polgármester a Kisalföldnek elmondta: -Felkészültünk arra, hogy a Szent Péter tér és Bazilika környékén már nagyban folynak a temetés miatt az előkészültek, nagy tömegre számítottunk. Így is volt, rengetegen szerettek volna bejutni XVI. Benedek ravatalához. Jól szervezetten irányították az embereket, gördülékeny volt a bejutás, ami nagyjából 30-40 percet vett igénybe. Egy röpke időre megállhattunk a ravatal előtt. A téren ekkor már javában pakolták ki a székeket, alakították ki a parkolókat, készítették elő a szabadtéri oltárt, a tévéstábok is már jelen voltak – mondta Kapuvár polgármestere, aki ötödik alkalommal tartott a csapattal.

Mindezt megelőzendő pápai audiencián is részt vettek – Felolvasták, honnan érkeztek látogatók, a világ minden tájáról voltak: Argentínától kezdve Brazílián át a lengyelekig, csehekig, ráadásul sok volt köztük a fiatal, egyházi gimnáziumok tanulói. Testközelből ezt átélni, a pápa közelébe jutni, mindig egyfajta emelkedett érzés, mi pedig nagyon közel ültünk. Kettős érzés volt bennem, hisz láthattuk a felravatalozott XVI. Benedek pápát, előtte pedig a regnáló pápával találkoztunk. Nem mindennapi ezt átélni, sőt, anno bejutottunk a nyári rezidenciára, ami zárt hely volt. Ott pedig láthattuk azt a kis sarkot, ahol a két pápa találkozott egymással, ahol együtt ültek, beszélgettek korábban – emelte ki Hámori György.

Magyar László, az idén 15 éves Ízvadászok egyesületének vezetője az első sorban ült az audiencián, ahol kezet foghatott Ferenc pápával – Másodszor, 2015-ben volt az első alkalom – tette hozzá - Voltak körülöttem fiatal házasok, akik áldást kértek, az egyik oldalamon spanyolok, a másikon olaszok. Mielőtt a pápa lejött közénk, vagyis tolókocsiban letolták, előtte mindenki a saját nyelvén elmondta a „miatyánkat”. Mosolygott, kezet fogtunk, mindenkihez volt pár kedves szava. Rendkívüli érzés volt. Sok ember önzetlen segítsége kellett ahhoz, hogy itt vagyunk, rendszerint meghívjuk őket Kapuváron egy vacsorára, hogy a lelkiekben is viszonozzuk a jóságot, imádkoztunk értük a Szent Péter Bazilikában – mondta Magyar László, aki készült a pénteki szeretetfőzésre. Az ottani segítőik nagy ovációval fogadták egyébként őket, a magyar csapat avatja fel a Szent Egyed Közösség felújított konyháját, melyről, ahogy fentebb említettünk, beszámolunk.