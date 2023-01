Kezdetben még csak hét csapat vett részt a kulináris eseményen, az idei böllérfesztiválon azonban már tucatnyi csapatot köszönthettek. A nap végére arra is fény derült, ki a legprofibb böllér, melyik csapat darabolja fel a legszakszerűbben a sertés fő részeit, hogyan lesz az élő állatból megannyi feldolgozási folyamat végén hurka, kolbász sült hús és egyéb ínyencségek.

A zsűri – amelynek tagjai Darázsi Sándor, Keletei Zoltán, Nagy Attila, Kovács Gábor és Trotyis Gábor voltak – tucatnyi szempont alapján értékelte többek között a tisztaságot, a higiéniát, a szúrást, a legjobb hurkát és kolbászt, a sülteket, a legszebb portát és a legjobb ételeket. A nap végére eldőlt, ki viheti haza a „Vértesszőlős böllére” vándorkupát, amelyet korábban egy alkalommal a kocsi csapat, két ízben pedig vértesszőlősi böllérek nyertek el. Idén a neszmélyi „Pig Egylet” tagjai vehették át a díszes trófeát Nagy Csabától, Vértes- szőlős polgármesterétől. Az esemény alkalom volt arra is, hogy átadják a „Vértesszőlősért Emlékplakettet”, amelyet ezúttal a „Jótékony Kézimunka” szakkör” tagjai vehettek át – élükön Stern Józsefnével, a szak- kör vezetőjével – Nagy Csaba polgármestertől. A kézimunkázó hölgyek alkotásaikkal támogatják a helyi iskolát, óvodát. A Szent Borbála Kórház koraszülöttosztályának, a „korababáknak” is készítettek figurákat.

Szombaton már kora hajnalban lehetett látni és hallani, hogy készül valami: disznóvisítástól volt hangos a sportpálya és környéke, ahol az eseményt rendezték. A feladat roppant „egyszerű” volt, csapatonként egy-egy sertést kellett feldolgozni, idén erre 12 csapat kapott lehetőséget. Gyorsan és szakszerűen oldották meg a feladatot a böllérek és segítőik, a mintegy 160 kilogramm körüli jószágokat a farkuktól a fülükig feldolgozták, ebédre már hurkát, kolbászt, sülteket, toroskáposztát és persze legelőbb sült vért kóstolhattak az eseményre kilátogatók.

Ezerhatszáz forintból kóstolójegyet lehetett vásárolni, a cserébe kapott disznótorosból pedig jól lehetett lakni. A „sátoros”, kulináris rendezvényt több ezren látogatták, nem csupán a környező településekről, de messzebbről, Budapestről, Győrből is érkeztek vendégek. A színpadon hagyományőrző együttesek, csoportok léptek fel, akik jórészt a böllércsapatokat kísérték el a rendezvényre. Amíg a felnőttek a disznóvágás feladatait végezték, a gyerekek a sportcsarnokban kialakított játszóházban találhattak szórakozást. Nagy Csaba Vértes- szőlős polgármestere elmondta, évekkel ezelőtt az önkormányzat már rendezett disznóvágást, de akkor csak egy sertést vágtak élménydisznóvágás jelleggel, a Pátria Faluközösségi Egyesülettel. – Arra gondoltunk, hogy felfejlesztjük ezt a hagyományt, a környékbeli településeket is meghívtuk, s már az első közös disznóvágás jól sikerült: hét település vett részt rajta, idén pedig már 12 településről érkeztek csapatok. Testvértelepüléseinkről is érkeztek vendégeink a szlovákiai Udvardról, Gyimesbükkről, Erdélyből és Muhr am See-ből, Németországból is. A csíkrákosi csapat, akik szintén itt vannak, a férfikórusunkkal ápol kapcsolatokat – tette még hozzá Nagy Csaba polgár- mester.

Kilenc kategóriában adtak át díjakat

Komárom-Esztergom Vármegye Önkormányzatának csapata a legjobb böllérmunkát végezte, a legjobb hurkakészítő Neszmély (Pig Egylet), a legjobb kolbász és sült készítői az Udvardi Böllérek, a legjobb toros- káposztát a kocsi csapat készítette és a legjobb fogópálinka is az övék lett. A legjobb tájjellegű ételt Gyimesbükk, „A legszebb porta” címet Baj csapata érdemelte ki. A vértesszőlősi csapat a legtöbb kóstolójegyet adta el. A legjobb sült vért a neszmélyi Pig Egylet készítette. „Az év vértesszőlősi böllérre” vándorkupát a Neszmélyi Pig Egylet csapata vihette haza. Soltész Babett (Neszmély), az egyik csapatkapitány elmondta, nem nyerni mentek a böllérversenyre, inkább kapcsolatokat építeni, kikapcsolódni, népszerűsíteni Neszmélyt. „Jól összeszokott csapatunk van, persze örülünk a sikernek.” Fair playből jeles a házigazda Vértesszőlősnek. Történt, hogy a neszmélyi csapat böllére megbetegedett, így le kellett volna mondaniuk a versenyt. A házigazda vértesszőlősiek viszont a segítségükre siettek, „kölcsönböllért” ajánlottak fel számukra Németh Roland személyében, akinek a „disznó szúrása” végül az elsőséget jelentette. A neszmélyi csapat ezúton is köszöni a segítséget!

A győztes neszmélyi böllércsapat névsora: Karasz Béla, Soltész Babett, Kusztor Attila, Komáromi László, Pósán Gyöngyi, Horváth Gábor, Stépán Katalin, Sárdi Tamás, Jassa Csaba, Kerék Tündi, Süveg Bernadett, Pál Katalin.